Ивлеева рассказала, как в ее дом забрался голый мужчина с битой
Мужчина проник в дом телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Подмосковье, он перелез через забор, разбил окно и пролез внутрь, его задержали приехавшие на место силовики, сообщает телеграм-канал Baza. Ивлеева подтвердила задержание мужчины.
По данным Baza, злоумышленник — 28-летний уроженец Молдавии, у него диагностировано психическое и поведенческое расстройство из-за употребления наркотиков, при себе он имел колючую проволоку. Мужчину засекли камеры видеонаблюдения, его задержали. Канал пишет, что его зовут Иван У. Полное имя — Иван Урекяну, пишут Shot и Mash. Прежде мужчина работал водителем, подписан на Ивлееву в соцсетях.
«Раз уж новость просочилась в интернет, хочу ее дополнить! Это не первое проникновение в мой дом этого гражданина», — рассказала в своем канале Ивлеева. С ее слов, предыдущий инцидент произошел в августе, когда Ивлеева ночью спала в своем доме. На территории дома также находился ее подчиненный. Родственники: мать, дети и другие члены семьи — отсутствовали.
«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб!» — написала Ивлеева.
После этого Ивлеева переехала, поскольку «спать и жить в доме не представлялось возможным».
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Московской области и к представителю Ивлеевой.
Дом находится в подмосковной деревне Борки в Истринском районе Подмосковья, пишет Baza. По данным канала, сейчас недвижимость продается за 130 млн руб.
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