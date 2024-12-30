Ивлеева рассказала, как в ее дом забрался голый мужчина с битой

Мужчина дважды проникал в дом Ивлеевой. В первый раз — когда блогер спала, ее спасла лестница из ванной на крышу, где она ждала прибытия охраны. Во второй раз полиция задержала мужчину с колючей проволокой в пустом здании

Настя Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Мужчина проник в дом телеведущей и блогера Насти Ивлеевой в Подмосковье, он перелез через забор, разбил окно и пролез внутрь, его задержали приехавшие на место силовики, сообщает телеграм-канал Baza. Ивлеева подтвердила задержание мужчины.

По данным Baza, злоумышленник — 28-летний уроженец Молдавии, у него диагностировано психическое и поведенческое расстройство из-за употребления наркотиков, при себе он имел колючую проволоку. Мужчину засекли камеры видеонаблюдения, его задержали. Канал пишет, что его зовут Иван У. Полное имя — Иван Урекяну, пишут Shot и Mash. Прежде мужчина работал водителем, подписан на Ивлееву в соцсетях.

«Раз уж новость просочилась в интернет, хочу ее дополнить! Это не первое проникновение в мой дом этого гражданина», — рассказала в своем канале Ивлеева. С ее слов, предыдущий инцидент произошел в августе, когда Ивлеева ночью спала в своем доме. На территории дома также находился ее подчиненный. Родственники: мать, дети и другие члены семьи — отсутствовали.

«Я проснулась от шума, который был спровоцирован выбитым окном в подвале, далее неадыкватыш проник в дом, гулял по дому, после чего отправился ко мне в комнату. С битами и прочими вспомогательными инструментами, предварительно раздевшись. Спасло то, что из ванной комнаты у меня есть выход на крышу, где я и простояла до момента приезда охраны и служб!» — написала Ивлеева.

После этого Ивлеева переехала, поскольку «спать и жить в доме не представлялось возможным».

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Московской области и к представителю Ивлеевой.

Дом находится в подмосковной деревне Борки в Истринском районе Подмосковья, пишет Baza. По данным канала, сейчас недвижимость продается за 130 млн руб.