В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24. Видео

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Ан-24 «Полярных авиалиний» с 34 людьми на борту 28 декабря сел на замерзшую реку Колыму недалеко от аэропорта Зырянка, куда летел из Якутска. Пилоты не разглядели ВПП из-за тумана. Самолет отбуксировал экскаватор.