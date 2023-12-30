В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24. Видео
Ан-24 «Полярных авиалиний» с 34 людьми на борту 28 декабря сел на замерзшую реку Колыму недалеко от аэропорта Зырянка, куда летел из Якутска. Пилоты не разглядели ВПП из-за тумана. Самолет отбуксировал экскаватор.
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