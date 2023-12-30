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Общество ,  
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В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24. Видео

В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24

В Якутии отбуксировали севший на замерзшую Колыму Ан-24. Видео
Video

Ан-24 «Полярных авиалиний» с 34 людьми на борту 28 декабря сел на замерзшую реку Колыму недалеко от аэропорта Зырянка, куда летел из Якутска. Пилоты не разглядели ВПП из-за тумана. Самолет отбуксировал экскаватор.

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Ан-24 Якутия аварийная посадка

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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