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Итоги 2020 ,  
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Не только коронавирус: слова года на РБК. Видео

Весь год РБК следил за важнейшими событиями в стране и мире. На сайте было опубликовано почти 18 тысяч статей. Мы подсчитали самые популярные в них слова для каждой недели

Video

Чтобы определить, о чем больше всего писал РБК, мы взяли все статьи, вышедшие на сайте с 1 января по 11 декабря. Мы не учитывали слова, которые встречаются в любом новостном сообщении, например предлоги, местоимения, а также глаголы косвенной речи и подобные слова, не передающие смысла текста. Оставшиеся слова мы нормировали (привели к начальной форме), некоторые из них также объединили с однокоренными или синонимичными (например, «коронавирус» и «COVID-19»). После этого мы определили самые популярные слова для каждой недели прошедшего года.

Автор
Дада Линделл
коронавирус итоги года выборы Дональд Трамп правительство Владимир Путин
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