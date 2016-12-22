Порошенко рассказал об освобождении заложников в Харькове

В Харькове освободили всех заложников, которых удерживал мужчина в здании отделения украинской почты. Сам захватчик был задержан

Петр Порошенко (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

В Харькове завершилась история с захватом заложников в отделении почты. Всех заложников освободили, захватчик задержан. Об этом сообщил в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.



Президент поблагодарил «за хорошую работу сотрудников» Национальной полиции и Службу безопасности Украины. «Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — написал украинский президент.



Глава Нацполиции Сергей Князев также сообщил, что операция по освобождению заложников завершилась. По его словам, жертв и пострадавших нет.

В субботу, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил отделение «Укринпочты». На момент захвата в нем находились 11 человек, а именно девять взрослых и двое детей. Как рассказали в МВД, неизвестный пришел на почту, чтобы ограбить ее. В ведомстве отметили, что у него был предмет, похожий на револьвер. Один из находившихся на почте людей вызвал полицию. Тогда нападавший решил взять всех в заложники. Условия он не называл. В Нацполиции отметили, что нападавшего на теле есть бомба, которую он готов использовать.

В правоохранительных органах начали переговоры с мужчиной. Однако его условия освобождения заложников были неизвестны. Впоследствии он отпустил пятерых человек, в том числе двоих детей. На сайте полиции отмечается, что на переговоры с захватчиков был отправлен его отец. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников)​.

