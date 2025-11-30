Что изменится в российских законах в декабре
Изменится утильсбор
Новые правила расчета утилизационного сбора начнут действовать с 1 декабря. Это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.
Ставка утильсбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. Для машин, оборудованных двигателями до 160 л.с., которые граждане ввозят для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.
Список специальностей для получения льготного образовательного кредита под 3% сократят
С 1 декабря 2025 года господдержку будут предоставлять только абитуриентам, которые поступают на приоритетные для страны специальности. Список таких направлений и профессий занимает 50 страниц, его утвердило правительство.
Среди профессий и специальностей среднего профессионального образования в списке числятся «архитектура», «веб-разработка», «водоснабжение и водоотведение», «информатика и вычислительная техника» и другие.
В соответствующие направления бакалавриата включены «приборостроение», «инноватика», «авиастроение», «лесное дело» и другие. Среди специальностей магистратуры кредитованию будут подлежать «корабельное вооружение», «биотехнология», «туризм», «археология» и другие.
Должники смогут пожаловаться на коллекторов на «Госуслугах»
Минюст и судебные приставы утвердили стандартную форму жалобы на коллектора, которую можно заполнить и отправить через «Госуслуги» с 1 декабря. Важно, что обратиться с заявлением смогут не только непосредственные должники, но и их представители, а также любые третьи лица, столкнувшиеся с нарушениями — такими как угрозы или оскорбительные звонки. Это упростит процедуру привлечения недобросовестных коллекторов к ответственности.
ЦБ ужесточит для банков требования по работе с закредитованным бизнесом
С 1 декабря 2025 года российские банки должны будут применять более высокую надбавку для новых кредитов, выданных крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, — 40% вместо действующих 20%.
Иностранцы будут сдавать биометрию в пунктах пропуска
С 1 декабря 2025 года начнется эксперимент по сбору биометрии у иностранцев на пограничных пунктах.
Годом ранее биометрию начали собирать в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.
Меры распространятся только на граждан стран — участниц эксперимента — Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Для детей младше шести лет, дипломатов, работников международных организаций и членов их семей сбор биометрии не нужен.
Прочие нововведения
«Честный знак» на какао и игральные карты
С 1 декабря маркировка «Честный знак» станет обязательной для:
- Какао и продуктов на его основе.
- Игр и игрушек для детей до 14 лет (самокаты и педальные автомобили, куклы и коляски для них, наборы гоночных электрических автомобилей, игральные карты).
- Стройматериалов — герметиков и шпаклевки.
Также ужесточат контроль за пивом и слабоалкогольными напитками — в регистрации партии откажут, если данные о крепости или других параметрах не совпадут с данными в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).
Молодежь должна перевыпустить «Пушкинскую карту»
Владельцам «Пушкинских карт» нужно подать заявление на их перевыпуск до 28 декабря. Это связано со сменой банка — оператора программы, с 1 января 2026-го вместо Почта Банка им станет ВТБ.
«Пушкинская карта» — это банковская карта с лимитом, средства на счету которой можно использовать, чтобы оплатить культурные мероприятия на территории России. Карту могут получить молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Оформление карты бесплатное. Ежегодно на нее зачисляют определенную сумму, которую можно потратить на покупку билетов. В 2025-м эта сумма — 5 тыс. руб.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили