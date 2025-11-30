В России с 1 декабря 2025-го повысят утильсбор и введут «Честный знак» на какао

Что изменится в российских законах в декабре

Цены на некоторые иномарки могут вырасти, банкам станет сложнее кредитовать крупный бизнес, а образовательные кредиты под 3% дадут не на всех направлениях. Что изменится для россиян в декабре — в обзоре РБК

Изменится утильсбор

Новые правила расчета утилизационного сбора начнут действовать с 1 декабря. Это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.

Ставка утильсбора будет зависеть не только от объема двигателя, но и от его мощности. Для машин, оборудованных двигателями до 160 л.с., которые граждане ввозят для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.

Список специальностей для получения льготного образовательного кредита под 3% сократят

С 1 декабря 2025 года господдержку будут предоставлять только абитуриентам, которые поступают на приоритетные для страны специальности. Список таких направлений и профессий занимает 50 страниц, его утвердило правительство.

Среди профессий и специальностей среднего профессионального образования в списке числятся «архитектура», «веб-разработка», «водоснабжение и водоотведение», «информатика и вычислительная техника» и другие.

В соответствующие направления бакалавриата включены «приборостроение», «инноватика», «авиастроение», «лесное дело» и другие. Среди специальностей магистратуры кредитованию будут подлежать «корабельное вооружение», «биотехнология», «туризм», «археология» и другие.

Должники смогут пожаловаться на коллекторов на «Госуслугах»

Минюст и судебные приставы утвердили стандартную форму жалобы на коллектора, которую можно заполнить и отправить через «Госуслуги» с 1 декабря. Важно, что обратиться с заявлением смогут не только непосредственные должники, но и их представители, а также любые третьи лица, столкнувшиеся с нарушениями — такими как угрозы или оскорбительные звонки. Это упростит процедуру привлечения недобросовестных коллекторов к ответственности.

ЦБ ужесточит для банков требования по работе с закредитованным бизнесом

С 1 декабря 2025 года российские банки должны будут применять более высокую надбавку для новых кредитов, выданных крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, — 40% вместо действующих 20%.

Иностранцы будут сдавать биометрию в пунктах пропуска

С 1 декабря 2025 года начнется эксперимент по сбору биометрии у иностранцев на пограничных пунктах.

Годом ранее биометрию начали собирать в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области.

Меры распространятся только на граждан стран — участниц эксперимента — Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Для детей младше шести лет, дипломатов, работников международных организаций и членов их семей сбор биометрии не нужен.

Прочие нововведения

«Честный знак» на какао и игральные карты

С 1 декабря маркировка «Честный знак» станет обязательной для:

Какао и продуктов на его основе.

Игр и игрушек для детей до 14 лет (самокаты и педальные автомобили, куклы и коляски для них, наборы гоночных электрических автомобилей, игральные карты).

Стройматериалов — герметиков и шпаклевки.

Также ужесточат контроль за пивом и слабоалкогольными напитками — в регистрации партии откажут, если данные о крепости или других параметрах не совпадут с данными в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Молодежь должна перевыпустить «Пушкинскую карту»

Владельцам «Пушкинских карт» нужно подать заявление на их перевыпуск до 28 декабря. Это связано со сменой банка — оператора программы, с 1 января 2026-го вместо Почта Банка им станет ВТБ.