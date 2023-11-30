От МЦК до Троицка: когда в Москве достроят новый радиус метро

Проектное решение станции «Новаторская» (Фото: Департамент строительства Москвы)

Грядущий 2024-й обещает стать очередным знаковым годом в московском метростроении. В столице завершится строительство 11 станций Троицкой линии — новой радиальной ветки, которая станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. «Все мировые столицы неизбежно растут, а с ними растет и потребность перемещения людей с окраин», — объясняет необходимость строительства новых линий метро глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Ожидается, что Троицкая линия уже в следующем году дойдет до Коммунарки, а в перспективе достигнет и Троицка. Впервые подземка окажется так далеко за МКАД. Рассказываем, как идут строительные работы на новом радиусе и что изменится с его появлением.

Строительство Троицкой линии началось в 2018 году. Всего на ней будет 17 станций. Длина линии составит 43 км. Новая ветка московского метро пройдет от платформы «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) через Новую Москву до города Троицка, расположенного в 20 км от МКАД. На карте Троицкая линия будет обозначена изумрудным цветом. По оценкам московской мэрии, ею будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.



11 новый станций

Троицкая линия возводится этапами. Первая очередь от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью около 26 км включает в себя 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка». На участке Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки» живет почти 1 млн человек, из них в пешей доступности — свыше 400 тыс.

В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство участка вышло на финишную прямую. На участке идут строительно-монтажные и отделочные работы, монтаж инженерного оборудования. «По плану — завершить строительные работы до конца следующего года, но старайтесь раньше закончить, потому что готовность высокая», — обратился тогда мэр Москвы к представителю компании-подрядчика во время осмотра строительства станции «Тютчевская».





Проектное решение станции «Тютчевская» (Фото: Департамент строительства Москвы) Проектное решение станции «Улица Генерала Тюленева» (Фото: Департамент строительства Москвы) Проектное решение станции «Корниловская» (Фото: Департамент строительства Москвы)

Троицкая линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий. «Особенно выиграют пассажиры оранжевой ветки, так как станция «Теплый Стан» перестанет быть главным пересадочным узлом», — подчеркивает Загрутдинов.

Пересадочный узел «Коммунарка»

«Коммунарка» станет первым пересадочным узлом на территории ТиНАО — переход можно будет совершить между Троицкой и Сокольнической линиями. «Коммунарку» на красной ветке открыли в 2019 году. При ее возведении оставили задел для строительства пересадки на одноименную станцию Троицкой линии, которая тогда уже была на этапе проектирования.



Новый пересадочный узел позволит жителям ТиНАО выбирать маршруты передвижения по городу. Сегодня жители Троицка и поселений, расположенных вдоль Калужского шоссе, вынуждены добираться на наземном общественном транспорте до станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии метрополитена, а дальше на метро до центральной части города. После ввода Троицкой линии и пересадочного узла «Коммунарка» у жителей появятся альтернативные маршруты.

Проектное решение станции «Коммунарка» (Фото: Департамент строительства Москвы) Строительство станции «Коммунарка» (Фото: Департамент строительства Москвы) Проектное решение вестибюля станции «Коммунарка» (Фото: Департамент строительства Москвы)

Помимо «Коммунарки» с Троицкой линии будет переход на Калужско-Рижскую линию через станцию «Академическая». Еще два перехода будут на МЦК — на станциях «ЗИЛ» и «Крымская». На станции «Новаторская» можно будет перейти на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. Кроме того, появится переход на будущую Бирюлевскую линию со станции «ЗИЛ».

Научная точка притяжения

В состав участка с 11 станциями войдет и станция «Университет Дружбы Народов». «В шаговой доступности от новой станции расположено несколько крупных столичных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов, Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, реже используя наземный транспорт», — подчеркивает глава столичного депстроя.

Станция «Университет Дружбы Народов» важна не только для студентов вузов, но и посетителей научных и медицинских центров, расположенных в этом районе, а также для порядка 240 тыс. человек, проживающих в районах рядом. Открытие «Университета Дружбы Народов», по расчетам столичной мэрии, позволит до 20% разгрузить станции «Беляево» и «Юго-Западная». Местные жители будут экономить до получаса в дороге, путь до МЦК займет 12 минут, до БКЛ — всего 3 минуты. Станет свободнее на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте.





Проектное решение станции «Университет Дружбы Народов» (Фото: Департамент строительства Москвы) Проектное решение станции «Университет Дружбы Народов» (Фото: Департамент строительства Москвы)

Импульс для развития новых территорий

Идея строительства метро в Новой Москве появились еще в 2011 году, когда было принято решение расширить границы столицы. Изначально новая ветка получила название «Коммунарская», поскольку ее собирались проложить до поселка Коммунарка. Однако в 2019 году было принято решение продлить новый радиус до Троицка, а ветка стала называться Троицкой. С появлением новой линии метро развивающиеся территории Новой Москвы получат скоростное беспересадочное транспортное сообщение с районами центрального, западного, юго-западного и южного секторов Москвы.

Новый радиус позволит улучшить транспортное обслуживание 11 районов столицы: Даниловского, Нагорного, Донского, Котловки, Академического, Гагаринского, Ломоносовского, Обручевского, проспекта Вернадского, Коньково и Теплого Стана. В зоне прохождения Троицкой линии четыре поселения — Мосрентген, Сосенское, Воскресенское, Десеновское, а также городской округ Троицк.

Кроме того, новый радиус метро будет способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов. В мэрии подчеркивают, что в целом строительство нового полноценного радиуса метро является одним из важнейших условий роста деловой активности на прилегающих территориях и создает предпосылки для реализации полицентрической модели развития Москвы.

Путь до Троицка

Оставшийся участок в 16,8 км от Коммунарки до Троицка насчитывает шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и собственно «Троицк». Строительство будет вестись в два этапа. Вся градостроительная документация оставшегося пути до Троицка уже утверждена. Первый участок, от «Коммунарки» до станции «Кедровая», протяженностью 10,5 км планируют запустить в 2028 году. Строительство последнего участка, от «Кедровой» до станции «Троицк», планируют закончить год спустя — в 2029-м.