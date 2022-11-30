Экономисты оценили потери работающих не по специальности россиян

Выпускники вузов, работающие не по специальности, рискуют потерять в зарплате до 14% по сравнению с теми, кто нашел работу по профилю

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Около трети россиян работают не по специальности, показало исследование, проведенное экономистами из Лаборатории исследований рынка труда и Института институциональных исследований НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Португалии. Их потери в зарплате по сравнению с теми, кто работает по специальности, составляют порядка 14%. Статья опубликована в Journal of Education and Work, ее содержание на русском языке— на портале ВШЭ.

В исследовании экономисты использовали результаты опроса более 10 тыс. выпускников университетов, который проводился Росстатом в 2016 году. Он включает данные об образовании и работе, а также социодемографические характеристики респондентов, получивших дипломы в 2010­­–2015 годах.

В ходе исследования более половины респондентов (54%) ответили, что работают в той же сфере, в которой получали образование. 26% сообщили, что их работа сильно не соответствует полученному образованию, остальные отметили промежуточные варианты.

Те, кто указал, что работают почти по специальности, получают в среднем на 7% меньше людей с идеальным совпадением. Те, кто выбрал вариант «скорее не по специальности», — на 11% меньше, а люди с полным несоответствием — на 14,4% меньше.

Как следует из анализа данных выпускников, самые высокие шансы работать не по специальности — у тех, кто получил образование в сфере услуг и сельского хозяйства. Ниже всего они у тех, кто изучал медицину, естественные, точные науки, ИТ и педагогику. Женщины чаще работают по специальности, чем мужчины.

При этом авторы исследования разделяют две группы специальностей. Во-первых, это те, которые позволяют накопить «специфический человеческий капитал» (например, это медицинские работники, а также юристы и инженеры в определенных специализированных видах производства). Специальности из второй группы (например, историки или математики) позволяют приобрести «общий человеческий капитал», который одинаково эффективно может быть использован в различных профессиях. «Не секрет, например, что из историков получаются одни из лучших журналистов, а из математиков — экономисты, из инженеров — айтишники. Для таких специальностей основным показателем эффективности должна стать заработная плата, ведь, если выпускник востребован на рынке труда и имеет высокий уровень заработной платы, это говорит о том, что он получил востребованное образование», — говорит один из авторов исследования, заместитель директора Института институциональных исследований, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Виктор Рудаков.

В 2021 году самыми популярными направлениями у абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата и специалитета, стали здравоохранение, информатика и вычислительная техника, а также педагогическое образование, показало проведенное в начале года исследование ВШЭ.