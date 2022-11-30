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Дед Мороз зажег огни на елке в Берлине
Дед Мороз участвует в церемонии каждый год. В этом году он, как и обычно, прилетел из Великого Устюга в Берлин и вечером 29 ноября зажег огни на елке перед Русским домом
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).