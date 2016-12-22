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СМИ узнали об аресте принадлежащей Кехману квартиры в Каннах
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СМИ узнали об аресте принадлежащей Кехману квартиры в Каннах
Общество, 10:45
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СМИ узнали об аресте принадлежащей Кехману квартиры в Каннах
Художественной руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман владеет квартирой в Каннах, утверждают его кредиторы. Эта недвижимость была арестована по ходатайству Банка Москвы, сообщает «Коммерсантъ»
Владимир Кехман (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Суд французского города Граса 26 ноября арестовал недвижимость в Каннах, принадлежащую художественному руководителю Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, суд принял такое решение по заявлению БМ Банка (входит в группу ВТБ, в прошлом — Банка Москвы), выступавшего одним из кредиторов группы компаний JFC, которой ранее управлял Кехман.

Компания JFC, крупнейший импортер бананов в Россию, была признана банкротом в 2015 году. Своим кредиторам, среди которых были Сбербанк и Банк Москвы, лично Кехман и JFC задолжали более 20 млрд руб.

Кехман также был фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако ответственности избежал в связи с истечением срока давности преступления. Самого Кехмана также признали банкротом, в декабре 2015 года в интервью РБК он утверждал, что никакими активами не владеет и все свое имущество отдал судебным приставам.

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В пресс-службе группы ВТБ заявили «Коммерсанту», что «приветствуют» решение французского суда. В банке также подчеркнули, что продолжат работу по возвращению задолженности «всеми доступными методами в соответствии с законодательством».

Решение суда в Грасе было принято в рамках процесса признания решения другой судебной инстанции, Высокого суда Лондона. В апреле он постановил, что в 2011 году Кехман неправомерно получил в банке два кредита на сумму $140 млн и 305 млн руб. и впоследствии их не вернул. Высокий суд Лондона обязал Кехмана вернуть более $150 млн.

В заявлении Банка Москвы в суд в Грасе обратили внимание, что в последние годы Кехман неоднократно посещал Канны, где останавливался в квартире площадью 190 кв. м. Как указывает «Коммерсантъ», эта квартира по документам принадлежит зарегистрированной в Монако компании Lit Estate. Одним из владельцев компании является, по некоторым данным, бывшая жена Кехмана — Татьяна Литвинова. Стоимость квартиры составляет не менее €2,5 млн, указывает газета. По данным Банка Москвы, квартиру в 2010 году приобрел сам Кехман за €2,2 млн.

​Владимир Кехман не ответил на звонки РБК. В пресс-службе ВТБ РБК сообщили, что приветствуют данное решение суда Граса. «Банк продолжит добиваться возврата задолженности всеми доступными методами в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе.

Сейчас Кехман занимает посты худрука петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета.

Автор: Наталья Демченко.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Владимир Кехман , Канны , Кредиты
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