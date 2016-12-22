Добытые советской станцией «лунные камни» продали с аукциона за $855 тыс.

Собранные в 1970 году и доставленные на Землю станцией «Луна-16» частицы лунного грунта ушли с молотка аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. К покупателю образцы отправились в металлической коробке с надписью на русском языке

На торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке продали частицы лунного грунта, которые были собраны в 1970 году и доставлены на Землю советской космической станцией «Луна-16». Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте аукционного дома. «Лунные камни», как указывается в материалах Sotheby's, являются единственными официально переданными во владение частного лица образцами Луны.

Стоимость лота, согласно материалам на сайте аукционного дома, составляла от $700 тыс. до $1 млн. В итоге новый покупатель приобрел частицы лунного грунта за $855 тыс. Его имени Sotheby's не называет.

К новому владельцу лунный грунт направился в металлической коробке два на два дюйма (5 см x 5 см) с надписью на русском языке: «Частицы грунта «Луны-16». В 1970 году эта космическая станция стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю. Для того, чтобы у владельца образцов была возможность лучше рассмотреть их, к коробке прикреплена регулируемая линза.

Изначально доставленные «Луной-16» частицы грунта, как напоминает Sotheby's, принадлежали вдове главного конструктора советской ракетно-космической промышленности Сергея Королева Нине. Образцы достались ей в подарок от руководства СССР «в знак признания неисчислимого вклада ее покойного мужа в космическую программу» страны. В 1993 году Королева передала образцы Sotheby's. В 1993 году они были проданы на аукционе под названием «Российская история космонавтики» (Russian Space History).