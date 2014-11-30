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В Москве началась акция медиков против реформы здравоохранения
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В Москве началась акция медиков против реформы здравоохранения
Общество, 30 ноя 2014, 13:16
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В Москве началась акция медиков против реформы здравоохранения
В Москве началась акция медицинских работников, которые выступают против реформы здравоохранения, в рамках которой многие медики лишатся работы. Участники акции также выступили против низких зарплат у московских медиков.
Участники протестной акции, выступающие против реформы здравоохранения (Фото: ТАСС)

Шествие медиков, которое началось около 13:00 мск., стартовало на Самотечной улице и завершится на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. После шествия, около 13:50, начался митинг. Организаторами акции выступил независимый профсоюз медработников  «Действие», Конфедерация труда России (КТР) и общественное движение «Вместе – за достойную медицину».

Как сообщает корреспондент РБК, на акции по состоянию на 13:30 присутствуют около 5-6 тыс. человек (в заявке на митинг значилась цифра 1,5 тыс. участников), акция проходит в без происшествий. Организаторы акции со сцены митинга заявили о явке в 10 тыс. человек.

Многие лозунги, которые выкрикивали протестующие, имели политический характер («Правительство в отставку», «Врачи хорошие – власть плохая» и др.).

Медики Москвы провели вторую крупную акцию протеста за месяц Еще 25 фото
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Сегодняшнее шествие стало второй крупной акцией столичных работников медицины против реформы здравоохранения. Первая подобная акция, митинг «Остановить развал медицины Москвы»,  состоялась 2 ноября на Суворовской площади.  Тогда в митинге врачей приняли участие более 6 тыс. человек. На следующий день после акции Минздрав официально заявил, что учтет мнение врачей.

В ходе реорганизации системы здравоохранения в Москве планируется ликвидировать ряд больниц, роддомов и других медицинских учреждений. Из опубликованного на сайте rusmedserver.ru плана реорганизации следует, что рабочих мест лишаться сотрудники 28 медучреждений, в том числе 15 больниц. Сокращения предполагается провести в два этапа: сначала больницу присоединят к другому учреждению и превратят в филиал, затем будет произведена непосредственно ликвидация. Помещения ликвидированных больниц будут высвобождены.

Медицинские работники, которые будут уволены, получат денежные компенсации: врачи по 500 тыс. рублей, медсестры и фельдшеры – по 300 тыс. рублей. Планы по сокращениям медиков будут подготовлены и направлены в департамент здравоохранения к Новому году.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на прошлой неделе говорил о том, что эксперты изучают возможность увольнения 7 тыс. столичных медиков предпенсионного и пенсионного возраста. Позже Хрипун отметил, что власти не планируют целенаправленно увольнять именно эти категории работников.

В середине ноября президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы не до конца продумали реформу здравоохранения. Путин пообещал «так просто эту проблему не оставить». 

Акция протеста «Остановить развал медицины Москвы!» Еще 21 фото
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Авторы: Георгий Перемитин, Олег Яковлев.
Теги: реформа здравоохранения , митинг , Москва
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