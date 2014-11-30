В Москве началась акция медиков против реформы здравоохранения

В Москве началась акция медицинских работников, которые выступают против реформы здравоохранения, в рамках которой многие медики лишатся работы. Участники акции также выступили против низких зарплат у московских медиков.

Участники протестной акции, выступающие против реформы здравоохранения (Фото: ТАСС)

Шествие медиков, которое началось около 13:00 мск., стартовало на Самотечной улице и завершится на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. После шествия, около 13:50, начался митинг. Организаторами акции выступил независимый профсоюз медработников «Действие», Конфедерация труда России (КТР) и общественное движение «Вместе – за достойную медицину».

Как сообщает корреспондент РБК, на акции по состоянию на 13:30 присутствуют около 5-6 тыс. человек (в заявке на митинг значилась цифра 1,5 тыс. участников), акция проходит в без происшествий. Организаторы акции со сцены митинга заявили о явке в 10 тыс. человек.

Многие лозунги, которые выкрикивали протестующие, имели политический характер («Правительство в отставку», «Врачи хорошие – власть плохая» и др.).

Сегодняшнее шествие стало второй крупной акцией столичных работников медицины против реформы здравоохранения. Первая подобная акция, митинг «Остановить развал медицины Москвы», состоялась 2 ноября на Суворовской площади. Тогда в митинге врачей приняли участие более 6 тыс. человек. На следующий день после акции Минздрав официально заявил, что учтет мнение врачей.

В ходе реорганизации системы здравоохранения в Москве планируется ликвидировать ряд больниц, роддомов и других медицинских учреждений. Из опубликованного на сайте rusmedserver.ru плана реорганизации следует, что рабочих мест лишаться сотрудники 28 медучреждений, в том числе 15 больниц. Сокращения предполагается провести в два этапа: сначала больницу присоединят к другому учреждению и превратят в филиал, затем будет произведена непосредственно ликвидация. Помещения ликвидированных больниц будут высвобождены.

Медицинские работники, которые будут уволены, получат денежные компенсации: врачи по 500 тыс. рублей, медсестры и фельдшеры – по 300 тыс. рублей. Планы по сокращениям медиков будут подготовлены и направлены в департамент здравоохранения к Новому году.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на прошлой неделе говорил о том, что эксперты изучают возможность увольнения 7 тыс. столичных медиков предпенсионного и пенсионного возраста. Позже Хрипун отметил, что власти не планируют целенаправленно увольнять именно эти категории работников.

В середине ноября президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы не до конца продумали реформу здравоохранения. Путин пообещал «так просто эту проблему не оставить».