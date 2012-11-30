В Нью-Йорке вышли на забастовку сотрудники McDonald's

Работники ресторанов быстрого питания Нью-Йорка - McDonald's, Burger King, KFC - вышли 29 ноября скоординированную забастовку. Организаторы акции протеста требуют от работодателей увеличения ставки заработной платы до $15 в час.

Фото: ИТАР-ТАСС

По сообщению агентства Reuters, первыми свои рабочие места покинули сотрудники заведения McDonald's возле центрального вокзала. Ожидается, что в акции примут участие сотни работников из десятков ресторанов.

Помощь бастующим оказала ассоциация "Общество Нью-Йорка за перемены", которая ранее помогла создать свои профсоюзы работникам автомоек и продовольственных магазинов.

Работа в системе фаст-фуда считается в США одной из самых низкооплачиваемых. В условиях кризиса топ-менеджмент ресторанов быстрого питания выступает резко против повышения зарплаты сотрудникам. По утверждению бывшего руководителя McDonald's Ричарда Адамса, увеличение жалования продавцам приведет к подорожанию сэндвичей на $1-2, что недопустимо по экономическим причинам.