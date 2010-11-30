Минобороны раскрыло секрет шатающихся домов в Челябинске

Министерство обороны РФ провело расследование в связи с жалобами жителей Челябинска и его пригородов на землетрясения и шатающиеся многоэтажки. Как пишет сегодня газета "Коммерсант", Минобороны возложило ответственность за подземные толчки на компанию ООО "ПКО "ЧелСИ", принадлежащую семье первого вице-спикера законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова.

По данным издания, Министерство обороны пришло к выводу, что взрывы боеприпасов на военном полигоне Чебаркуль, которые изначально считались причиной землетрясений под Челябинском, не могли привести к колебаниям почвы.

Начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполковник Сергей Смирнов рассказал газете, что в сутки утилизируется не более 105 тонн боеприпасов (около 350 кг в тротиловом эквиваленте), а взрывы производятся в специальных углублениях и направлены в воздух. По словам С.Смирнова, взрывная волна, которая образуется при уничтожении боеприпасов, гасится уже через 2,6 км, тогда как Челябинск расположен в 80 км от полигона. Подполковник также рассказал, что если количество утилизируемых снарядов будет увеличено, площадки полигона после мощных взрывов просто придут в негодность.

По неофициальным данным, более вероятной причиной колебания домов в Челябинске в Минобороны РФ считают взрывные работы в Новосмолинском карьере, который расположен всего в 8 км от города. Взрывотехники уверены, что взрывная волна от подрыва гранита в карьере распространяется на 28 км. При этом региональные власти настаивают, что в подземных толчках виноваты специалисты военного полигона. Ю.Карликанов утверждает, что карьер работает не первый десяток лет, и все технологии "проверены и перепроверены". Губернатор Челябинской области Михаил Юревич также считает, что землетрясения возникли из-за военных работ.

Ранее разобраться в сложившейся ситуации пообещал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он сообщил журналистам, что работа по утилизации боеприпасов на полигоне Чебаркуль в Челябинской области ведется в соответствии со всеми мерами безопасности.