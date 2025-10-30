 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Православный фонд перенес запуск мессенджера с баном сквернословия

В начале следующего года православный фонд «Иннотех XXI» выпустит мессенджер «Зосима». В нем будут функции обмена новостей о храмах, запроса молитвы. Разработчики обещают бан за сквернословие
Фото: olgalngs / Shutterstock
В 2026 году в сторах появится платформа с функциями мессенджера «Зосима», который позволяет обмениваться информацией о церквях, приходах и духовниках, запрашивать у единомышленников молитвы и собирать пожертвования. Об этом РБК рассказал президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов.

«Зосима» — нечто среднее между WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская. — РБК), ВК и «Одноклассниками», у него нет аналогов, — заявил он. — Пользоваться им мы приглашаем людей всех конфессий, хотя интереснее всего будет, конечно, тем, кого интересуют новости храмов». Считать «Зосиму» православным, уверен он, можно будет только после благословения патриарха Кирилла.

Разрабатывает платформу группа компаний АЛМИ. Как сообщил председатель правления компании Михаил Лебедев, сейчас «Зосима» находится на стадии тестирования, в котором к октябрю 2025 года уже приняли участие 2000 человек из пилотного региона — Ярославской области.

Помимо упомянутых функций на платформе, по утверждению разработчиков, можно будет обмениваться сообщениями, аудио, видео и файлами, доступны будут массовые рассылки, трансляции и демонстрация экрана. Будут и корпоративные возможности для приходов: прихожане смогут общаться с работниками прихода, посылать пожертвования, следить за новостями от духовников и запрашивать молитвы. «Зосима», по словам Лебедева, будет интегрироваться с уже существующими системами (он не уточнил, с какими именно).

Бан в «Зосиме» можно будет получить за сквернословие, призывы к экстремизму и насилию.

Запуск мессенджера несколько раз переносился — сначала с 2024 года на весну 2025-го, сейчас — на 2026-й. Он даже появился в Google Play и App Store, но был удален. Заказчики платформы объяснили это неожиданным для них массовым интересом и необходимостью доработки. Изначально «Зосима» позиционировался как часть проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов Ярославской области, куда местные жители должны были бы присылать заявки, но затем его функционал решили расширить.

Свое название платформа получила в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого. Он один из основателей Соловецкого монастыря, почитается в лике преподобных.

