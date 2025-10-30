 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Трамп заявил, что «выиграл войну» с обманом о климате после слов Гейтса

Трамп: признание Гейтсом ошибки по изменениям климата означает победу в войне
Это заявление прозвучало после того, как Гейтс опубликовал статью, где призвал переключиться с попыток предотвратить глобальное потепление на решение социальных проблем. Ранее ООН признало, что не достигло целей по потеплению

Президент США заявил, что выиграл «войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс признал свою ошибку в этом вопросе. Об этом американский лидер написал в социальной сети Thruth Social.

«Я (мы!) только что выиграли войну с обманом о климатических изменениях. Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны. MAGA!!!» — написал Трамп.

Заявление президента последовало после слов Гейтса о том, что миру следует переключиться с попыток предотвратить глобальное потепление и вместо этого сосредоточиться на усилиях по предотвращению болезней и нищеты.

В своей статье на сайте Gates Notes миллиардер написал: «Хотя изменение климата будет иметь серьезные последствия, особенно для жителей беднейших стран, оно не приведет к гибели человечества».

Трамп назвал тезисы об изменении климата «величайшим мошенничеством»
Общество

Заявление Гейтса прозвучало на фоне слов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что человечество не достигло своей цели по ограничению глобального потепления до 1,5 °C.

Гейтс в своей статье отметил, что последствия изменения климата окажут наиболее серьезное воздействие на бедные слои населения, однако для большинства из них эта проблема не станет главной угрозой жизни и благополучию.

В сентябре Трамп заявил, что предупреждения об изменении климата — это «величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире». Еще во время своей предвыборной кампании президент неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл аферой, которую «разработали китайцы», чтобы уничтожить американскую промышленность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Билл Гейтс изменение климата глобальное потепление
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Билл Гейтс фото
Билл Гейтс
предприниматель, сооснователь компании Microsoft
28 октября 1955 года
Материалы по теме
Трамп назвал тезисы об изменении климата «величайшим мошенничеством»
Общество
США выйдут из Парижского соглашения по климату
Политика
Китайские ученые предупредили о переломе климата из-за перегрева океанов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Трамп пообещал назвать время и место ядерных испытаний США Политика, 08:00
Какие места в рейтинге РБК 500 заняли переехавшие в Россию компанииПодписка на РБК, 08:00
Трамп заявил о принятии «выдающихся решений» на встрече с Си Цзиньпином Политика, 07:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
CBS узнал о планах США провести «демонстрацию силы» в Южно-Китайском море Политика, 07:37
Wildberries и Ozon вошли в топ-50 крупнейших компаний России Технологии и медиа, 07:33
Брокер «Сбера» составил портрет российского инвестора-подростка Инвестиции, 07:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 07:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Американская АСА напомнила о запрете ядерных испытаний после слов Трампа Политика, 07:24
«Поволжский маньяк» обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде Общество, 07:20
В Москве спрогнозировали похолодание и ночные заморозки Общество, 07:07
Брокеры указали на риски изменения торгов топливом на бирже Бизнес, 07:01
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов Политика, 06:53