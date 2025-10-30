Трамп заявил, что «выиграл войну» с обманом о климате после слов Гейтса
Президент США заявил, что выиграл «войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс признал свою ошибку в этом вопросе. Об этом американский лидер написал в социальной сети Thruth Social.
«Я (мы!) только что выиграли войну с обманом о климатических изменениях. Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны. MAGA!!!» — написал Трамп.
Заявление президента последовало после слов Гейтса о том, что миру следует переключиться с попыток предотвратить глобальное потепление и вместо этого сосредоточиться на усилиях по предотвращению болезней и нищеты.
В своей статье на сайте Gates Notes миллиардер написал: «Хотя изменение климата будет иметь серьезные последствия, особенно для жителей беднейших стран, оно не приведет к гибели человечества».
Заявление Гейтса прозвучало на фоне слов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что человечество не достигло своей цели по ограничению глобального потепления до 1,5 °C.
Гейтс в своей статье отметил, что последствия изменения климата окажут наиболее серьезное воздействие на бедные слои населения, однако для большинства из них эта проблема не станет главной угрозой жизни и благополучию.
В сентябре Трамп заявил, что предупреждения об изменении климата — это «величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире». Еще во время своей предвыборной кампании президент неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл аферой, которую «разработали китайцы», чтобы уничтожить американскую промышленность.
