Трамп заявил, что «выиграл войну» с обманом о климате после слов Гейтса

Это заявление прозвучало после того, как Гейтс опубликовал статью, где призвал переключиться с попыток предотвратить глобальное потепление на решение социальных проблем. Ранее ООН признало, что не достигло целей по потеплению

Президент США заявил, что выиграл «войну с обманом о климатических изменениях» после того, как миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс признал свою ошибку в этом вопросе. Об этом американский лидер написал в социальной сети Thruth Social.

«Я (мы!) только что выиграли войну с обманом о климатических изменениях. Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны. MAGA!!!» — написал Трамп.

Заявление президента последовало после слов Гейтса о том, что миру следует переключиться с попыток предотвратить глобальное потепление и вместо этого сосредоточиться на усилиях по предотвращению болезней и нищеты.

В своей статье на сайте Gates Notes миллиардер написал: «Хотя изменение климата будет иметь серьезные последствия, особенно для жителей беднейших стран, оно не приведет к гибели человечества».

Заявление Гейтса прозвучало на фоне слов генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что человечество не достигло своей цели по ограничению глобального потепления до 1,5 °C.

Гейтс в своей статье отметил, что последствия изменения климата окажут наиболее серьезное воздействие на бедные слои населения, однако для большинства из них эта проблема не станет главной угрозой жизни и благополучию.

В сентябре Трамп заявил, что предупреждения об изменении климата — это «величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире». Еще во время своей предвыборной кампании президент неоднократно критиковал стремление США использовать программы по борьбе с глобальным потеплением. Теорию об изменении климата он называл аферой, которую «разработали китайцы», чтобы уничтожить американскую промышленность.