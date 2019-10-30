Ученые предложили государству оплачивать все лекарства по рецептам

По мнению авторов статьи в «Мониторинге РАНХиГС», государству это будет выгодней, чем потом лечить людей в больницах

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров опубликовали в «Мониторинге РАНХиГС» статью, в которой предложили государству использовать опыт большинства развитых стран и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства.

По их мнению, нынешняя система государству не выгодна, указывают «Ведомости». Люди либо отказываются от приобретения медикаментов и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо покупают и оказываются за чертой бедности.

По мнению авторов, в идеале государство должно субсидировать приобретение всех важнейших рецептурных лекарств (а не 20% как сейчас). Они признают, что для софинансирования хотя бы 70% медикаментов потребуется 430 млрд руб. Одним из путей ученые называют возмещение расходов (как это делается во Франции) или включение расходов на лекарства в норматив финансирования поликлиник, что стимулирует врачей более рационально применять препараты.

Назаров уверен, что реформа поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».

По мнению Александры Суслиной из Экономической экспертной группы, деньги из бюджета на финансирование рецептурных лекарств найти можно. Однако необходимо, чтобы за государственный счет при этом не покупались неэффективные лекарства, потому что это повысит расходы, а к улучшению качества жизни не приведет.