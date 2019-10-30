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«Ведомости» узнали о скором испытании новейшей межконтинентальной ракеты
РС-28 «Сармат» начнут запускать в начале следующего года, в том числе и с полигона, где подобных испытаний не было с 1987 года
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» начнутся уже в начале 2020 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник и менеджера предприятия оборонной промышленности.

По их словам, на первом этапе ракета будет запускаться с космодрома «Плесецка» на полигон Кура в Камчатском крае. В случае успешных испытаний на втором этапе ракетный комплекс будет испробован в позиционном районе в Оренбургской области, где дислоцирована 62-я ракетная дивизия РВСН. Там испытаний не было с 1987 года.

Предполагается, что в итоге РС-28 будет поставлена на вооружение в 2021 году.

Испытывать «Сармат» собирались еще в 2016 году, но потом последовало несколько переносов, которые военные объяснили неготовностью пусковой установки на космодроме «Плесецк». В 2017 году причиной переноса назывались и проблемы с самой ракетой, которые были выявлены на Красноярском машиностроительном заводе.

Изначально предполагалось, что жидкостную ракету РС-28 примут на вооружение в 2019–2020 годах. По идее создателей она должна нести гиперзвуковые блоки, которые позволят прорывать любые существующие системы ПРО. На вооружении Российской армии она должна в перспективе заменить ракету Р-36М2 «Воевода».

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: межконтинентальные баллистические ракеты
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