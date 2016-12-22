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На Sotheby’s выставят добытые межпланетной станцией СССР фрагменты Луны
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На Sotheby’s выставят добытые межпланетной станцией СССР фрагменты Луны
Общество, 19:54
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На Sotheby’s выставят добытые межпланетной станцией СССР фрагменты Луны
Образец лунного грунта, доставленный на Землю советской автоматической станцией «Луна-16», выставят на продажу в Нью-Йорке в конце ноября. За три крупинки размером не более 2 мм организаторы рассчитывают выручить до $1 млн
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Частицы лунного грунта, доставленные в 1970 году на Землю советской автоматической межпланетной станцией «Луна-16», будут выставлены на аукцион Sotheby’s 29 ноября, сообщило Reuters.

Лот представляет собой три крупинки размером не более 2 мм — фрагменты реголита (сыпучего лунного грунта) и базальта, похожего на тот, что распространен на Земле. Частицы помещены под стекло и снабжены мемориальной табличкой на русском языке.

Фото: sothebys.com

До 1993 года выставленные на продажу фрагменты принадлежали ​Нине Королевой — вдове основоположника советской космической программы Сергея Королева. Она получила их в подарок от правительства СССР как символ признания заслуг ее покойного мужа.

В 1993 году она продала фрагменты на аукционе Sotheby’s за $442 500, теперь их продает анонимный коллекционер из США.

По оценке аукционного дома, лот может принести от 700 тыс. до $1 млн, так как это единственный доступный для законного частного владения образец грунта Луны, происхождение которого подтверждено необходимыми документами.

Большинство других известных образцов лунного грунта находятся в государственной собственности США и России, были отобраны во время шести пилотируемых лунных миссий США (миссии программы «Аполлон» с порядковыми номерами 11, 12, 14, 15, 16 и 17), а также СССР во время полетов беспилотных автоматических станций «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».

Коллекционеры готовы платить за космические артефакты огромные суммы, отмечает Reuters. В прошлом году мешочек для сбора лунного грунта, использованный астронавтом Нилом Армстронгом во время высадки на Луну, был продан за $1,8 млн.​

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Луна , Аукцион
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