Суд не стал отменять приговор на 17 лет сменщику Васильевой в Минобороны

Мосгорсуд оставил в силе приговор в 17 лет колонии строгого режима экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину. Бывший чиновник окончательно лишен классного чина и госнаград. Вину он не признал

Дмитрий Кураки (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тройка судей Московского городского суда в основной части оставила без изменений приговор в 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 369 млн руб. бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину, который на момент задержания в 2020 году занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.

Кроме того, коллегия постановила, что решение взыскать с Куракина и других фигурантов дела более 1,6 млрд руб. в пользу Минобороны и Управления лесного хозяйства, было законным.

Бывший чиновник окончательно лишен классного чина действительного государственного советника 2-го класса и государственных наград. Ему также в течение 13 лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях. Решение суда первой инстанции изменено только в технической части — коллегия уточнила счета для выплаты штрафа и указала конфискованные активы. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

В то же время коллегия судей оставила без изменений приговор бывшим главе «Оборонлеса» Владиславу Холодкову и начальнику «Мальтинского военного лесхоза» Максиму Ану, которым назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы в размере 369 млн руб.

В июле 2024 года судья Никулинского районного суда Москвы Константин Дубков признал Дмитрия Куракина виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), а также хранении нескольких незарегистрированных охотничьих ружей и карабинов (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК). Владислава Холодкова и Максима Ана осудили за особо крупное взяточничество и превышение должностных полномочий, по еще двум статьям, которые вменили Куракину, им обвинения не предъявляли. На момент вынесения решения все подсудимые находились под домашним арестом и были взяты под стражу в зале суда.

Как установил суд первой инстанции, Куракин на посту главы руководителя департамента имущественных отношений Минобороны в 2013–2019 годах вместе с другими фигурантами дела под видом санитарной организовал незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа, а полученная древесина впоследствии продавалась аффилированным между собой компаниям по бросовым ценам. Необходимость проведения «сплошной санитарной вырубки леса» чиновник аргументировал массовым повреждением и гибелью лесных насаждений, для чего составлял фиктивные акты лесопатологических обследований.

В результате Минобороны и Управлению лесного хозяйства был причинен ущерб, который следствие оценило в 3 млрд руб. При этом Куракин, Холодков и Ан в ходе преступной деятельности получали особо крупные взятки, общая сумма которых составила около 180 млн руб.

Дмитрий Куракин хранил у себя трофейный пистолет-пулемет МР38/40 образца 1940 года, который был изготовлен в нацистской Германии. Согласно его показаниям, он получил его в порядок от коллег.

Вскоре защита осужденных обжаловала приговор и заявила в апелляционных представлениях, что Никулинский районный суд в ходе рассмотрения допустил множество процессуальных нарушений. Так, адвокаты Дмитрия Куракина утверждали, что суд разрешил прокурору допросить свидетелей обвинения из удаленных регионов по видео-конференц-связи, тогда как защите в похожей просьбе отказали. Свидетели защиты находились с ними в одном списке, однако подключить их и позволить задать им вопросы не дали, настаивали они. Такое решение, полагают защитники, нарушает принцип состязательности сторон.

Адвокаты просили отменить приговор, поскольку у подсудимых не было возможности «осмыслить обвинение». Государственный обвинитель высказалась категорически против возвращения дела в прокуратуру, так как вопрос поднимался в суде первой инстанции и тогда судья Наталья Фигурина вернула дело в надзорный орган для устранения ошибок уголовно-процессуального кодекса. В частности, в обвинительном заключении не было определено место и время совершения преступлений, а также не указывалось, кто именно выступал взяткодателями.

Куракин, выступая в прениях, заявил, что действовал «строго в пределах своих обязанностей» и считал, что совершит преступления, если не подпишет доклады о необходимости санитарной вырубки леса, которые, по его словам, были «завизированы уполномоченными должностными лицами».

Уголовное дело о махинациях с военными лесными угодьями было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР в сентябре 2018 года. Поводом стали подозрения в коррупционных схемах, в которых, по данным следствия, участвовали руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны (УЛХиП) и предприниматели, представлявшие три коммерческие структуры.

Первыми задержали бывшего главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны Илью Тарасевича и руководителя УЛХиП Михаила Борисова. На момент предполагаемых сделок Тарасевич занимал должность ведущего инженера управления и курировал работу 39 филиалов в 62 регионах страны, в распоряжении которых находилось около 5 млн га земель в местах дислокации военных частей.

По версии следствия, Тарасевич и Борисов за вознаграждение обеспечивали передачу коммерсантам земель Минобороны в Ногинском округе Подмосковья, а также в Нижегородской и Челябинской областях. Участки впоследствии использовались под мусорные полигоны и коттеджные поселки. От уголовной ответственности обоих освободили — в связи с деятельным раскаянием.

Именно их показания стали основанием для арестов в ноябре 2020 года бывших чиновников Минобороны, а на тот момент высокопоставленных сотрудников правительства Подмосковья — вице-премьера, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина и его первого заместителя Владислава Холодкова.

В 2012 году Куракин сменил на посту руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву. В мае 2015 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-чиновницу к пяти годам колонии общего режима по делу о махинациях в деятельности холдинга «Оборонсервис» по продаже непрофильных активов Минобороны.