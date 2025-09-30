 Перейти к основному контенту
0

Суд не стал отменять приговор на 17 лет сменщику Васильевой в Минобороны

Мосгорсуд оставил в силе приговор в 17 лет колонии строгого режима экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину. Бывший чиновник окончательно лишен классного чина и госнаград. Вину он не признал
Дмитрий Кураки
Дмитрий Кураки (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Тройка судей Московского городского суда в основной части оставила без изменений приговор в 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 369 млн руб. бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрию Куракину, который на момент задержания в 2020 году занимал пост заместителя председателя правительства Московской области.

Кроме того, коллегия постановила, что решение взыскать с Куракина и других фигурантов дела более 1,6 млрд руб. в пользу Минобороны и Управления лесного хозяйства, было законным.

Бывший чиновник окончательно лишен классного чина действительного государственного советника 2-го класса и государственных наград. Ему также в течение 13 лет запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и учреждениях. Решение суда первой инстанции изменено только в технической части — коллегия уточнила счета для выплаты штрафа и указала конфискованные активы. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

В то же время коллегия судей оставила без изменений приговор бывшим главе «Оборонлеса» Владиславу Холодкову и начальнику «Мальтинского военного лесхоза» Максиму Ану, которым назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы в размере 369 млн руб.

В июле 2024 года судья Никулинского районного суда Москвы Константин Дубков признал Дмитрия Куракина виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), а также хранении нескольких незарегистрированных охотничьих ружей и карабинов (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК). Владислава Холодкова и Максима Ана осудили за особо крупное взяточничество и превышение должностных полномочий, по еще двум статьям, которые вменили Куракину, им обвинения не предъявляли. На момент вынесения решения все подсудимые находились под домашним арестом и были взяты под стражу в зале суда.

Как установил суд первой инстанции, Куракин на посту главы руководителя департамента имущественных отношений Минобороны в 2013–2019 годах вместе с другими фигурантами дела под видом санитарной организовал незаконную вырубку леса на территориях воинских частей Западного военного округа, а полученная древесина впоследствии продавалась аффилированным между собой компаниям по бросовым ценам. Необходимость проведения «сплошной санитарной вырубки леса» чиновник аргументировал массовым повреждением и гибелью лесных насаждений, для чего составлял фиктивные акты лесопатологических обследований.

В результате Минобороны и Управлению лесного хозяйства был причинен ущерб, который следствие оценило в 3 млрд руб. При этом Куракин, Холодков и Ан в ходе преступной деятельности получали особо крупные взятки, общая сумма которых составила около 180 млн руб.

Дмитрий Куракин хранил у себя трофейный пистолет-пулемет МР38/40 образца 1940 года, который был изготовлен в нацистской Германии. Согласно его показаниям, он получил его в порядок от коллег.

Вскоре защита осужденных обжаловала приговор и заявила в апелляционных представлениях, что Никулинский районный суд в ходе рассмотрения допустил множество процессуальных нарушений. Так, адвокаты Дмитрия Куракина утверждали, что суд разрешил прокурору допросить свидетелей обвинения из удаленных регионов по видео-конференц-связи, тогда как защите в похожей просьбе отказали. Свидетели защиты находились с ними в одном списке, однако подключить их и позволить задать им вопросы не дали, настаивали они. Такое решение, полагают защитники, нарушает принцип состязательности сторон.

Адвокаты просили отменить приговор, поскольку у подсудимых не было возможности «осмыслить обвинение». Государственный обвинитель высказалась категорически против возвращения дела в прокуратуру, так как вопрос поднимался в суде первой инстанции и тогда судья Наталья Фигурина вернула дело в надзорный орган для устранения ошибок уголовно-процессуального кодекса. В частности, в обвинительном заключении не было определено место и время совершения преступлений, а также не указывалось, кто именно выступал взяткодателями.

Куракин, выступая в прениях, заявил, что действовал «строго в пределах своих обязанностей» и считал, что совершит преступления, если не подпишет доклады о необходимости санитарной вырубки леса, которые, по его словам, были «завизированы уполномоченными должностными лицами».

Уголовное дело о махинациях с военными лесными угодьями было возбуждено Главным военным следственным управлением СКР в сентябре 2018 года. Поводом стали подозрения в коррупционных схемах, в которых, по данным следствия, участвовали руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны (УЛХиП) и предприниматели, представлявшие три коммерческие структуры.

Первыми задержали бывшего главного специалиста-эксперта секретариата одного из заместителей министра обороны Илью Тарасевича и руководителя УЛХиП Михаила Борисова. На момент предполагаемых сделок Тарасевич занимал должность ведущего инженера управления и курировал работу 39 филиалов в 62 регионах страны, в распоряжении которых находилось около 5 млн га земель в местах дислокации военных частей.

По версии следствия, Тарасевич и Борисов за вознаграждение обеспечивали передачу коммерсантам земель Минобороны в Ногинском округе Подмосковья, а также в Нижегородской и Челябинской областях. Участки впоследствии использовались под мусорные полигоны и коттеджные поселки. От уголовной ответственности обоих освободили — в связи с деятельным раскаянием.

Именно их показания стали основанием для арестов в ноябре 2020 года бывших чиновников Минобороны, а на тот момент высокопоставленных сотрудников правительства Подмосковья — вице-премьера, министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина и его первого заместителя Владислава Холодкова. 

В 2012 году Куракин сменил на посту руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву. В мае 2015 года Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-чиновницу к пяти годам колонии общего режима по делу о махинациях в деятельности холдинга «Оборонсервис» по продаже непрофильных активов Минобороны. 

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Минобороны колония строгого режима коррупция взятки приговор превышение должностных полномочий незаконная вырубка леса апелляционная инстанция Мосгорсуд Подмосковье
