В Испании обнаружили 11 т гашиша в коробках с дынями и мебелью. Видео

Полиция Испании изъяла 11 т гашиша, спрятанного в коробках с мебелью и дынями, в ходе двух операций в Малаге и Альхесирасе в провинции Кадис. Задержать партию запрещенных веществ удалось благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с Управлением нацбезопасности Марокко. В рамках расследования задержаны десять человек, их обвиняют в участии в преступной группе и незаконном обороте наркотиков.

Читайте РБК в Telegram.