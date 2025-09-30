В Испании обнаружили 11 т гашиша в коробках с дынями и мебелью. Видео
Полиция Испании изъяла 11 т гашиша, спрятанного в коробках с мебелью и дынями, в ходе двух операций в Малаге и Альхесирасе в провинции Кадис. Задержать партию запрещенных веществ удалось благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с Управлением нацбезопасности Марокко. В рамках расследования задержаны десять человек, их обвиняют в участии в преступной группе и незаконном обороте наркотиков.
