Общество
0

В Испании обнаружили 11 т гашиша в коробках с дынями и мебелью. Видео

Полиция Испании изъяла 11 т гашиша, спрятанного в коробках с мебелью и дынями, в ходе двух операций в Малаге и Альхесирасе в провинции Кадис. Задержать партию запрещенных веществ удалось благодаря сотрудничеству правоохранительных органов с Управлением нацбезопасности Марокко. В рамках расследования задержаны десять человек, их обвиняют в участии в преступной группе и незаконном обороте наркотиков.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Теги
Испания незаконный оборот наркотики видео Марокко полиция
