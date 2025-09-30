Против «тайного вора в законе» возбудили дело

Против «неучтенного» вора в законе Алексея Иванова возбудили дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, рассказали источники РБК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В отношении «тайного вора в законе» Алексея Иванова возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК).

Неучтенному «законнику», который, по данным следствия, известен в криминальных кругах как Леха Московский, соответствующее обвинение было предъявлено в середине сентября. Об этом РБК рассказали два источника в правоохранительных органах, знакомые с ходом расследования.

Информацию про возбуждение против Иванова нового уголовного дела РБК подтвердил его адвокат Алексей Скворцов. Если Иванов будет признан виновным, ему грозит от восьми до 15 лет колонии.

«Да, действительно, 15 сентября 2025 года Алексею Иванову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК, — заявил Скворцов. — Но обвинение само по себе носит настолько неконкретный, размытый, неопределенный характер, что какую-то оценку указанному постановлению давать очень сложно».

Обвинение в отношении Алексея Иванова, настаивает адвокат, содержит фразы, «которые можно применить практически к любому человеку». Скворцов отметил, что Иванов вину не признает и «никакого положения в преступной иерархии не занимал». В разговоре с РБК адвокат подчеркнул, что если воровской статус был присвоен Иванову еще в 1990-е годы, то «вряд ли за десятилетия о нем ничего не было бы известно».

Адвокат Скворцов также добавил, что задержание Иванова сопровождалось нарушениями: спецслужбы ворвались ночью в дом, угрожая оружием, хотя его подзащитный не сопротивлялся и находился рядом с детьми. Со слов жены Алексея Иванова, процитировал он, вследствие «ночного вторжения сотрудников правоохранительных органов» был нанесен серьезный урон психическому здоровью их шестилетнего сына.

В июле оперативный сотрудник Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД рассказал РБК, что в ночь на 24 мая в элитном коттеджном поселке Москвы сотрудники ГУУР и ФСБ задержали 53-летнего Алексея Иванова. Собеседник отметил, что он не был ранее судим и никогда не находился в розыске, однако, по данным следствия, обладал статусом «вора в законе» и был известен в криминальных кругах как Леха Московский.

Изначально Иванова обвинили в руководстве сетью подпольных казино в Москве и Нижнем Новгороде. Одновременно с его задержанием силовики провели операцию в Нижегородской области, где по подозрению в организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК) были задержаны 18 человек, шестеро из которых были заключены под стражу. Все они содержатся в СИЗО-2 Нижнего Новгорода.

Источники РБК сообщали, что оперативная разработка Иванова велась несколько лет и впервые он попал в поле зрения правоохранителей в связи с делом «банды Леснякова». Кроме того, по сведениям следствия, Иванов поддерживал контакты с представителями нижегородской криминальной среды — Сергеем Разживиным (Сека) и Андреем Гамлевским (Гамлет), неоднократно судимыми за различные преступления.

При этом, отмечал в разговоре с РБК оперативник ГУУР, Иванов вел замкнутую семейную жизнь, воспитывал четверых детей и официально нигде не работал. В базах МВД его отпечатков пальцев и образцов ДНК не числилось. При обыске он добровольно предоставил доступ к своим устройствам, однако, рассказывал собеседник РБК, на них не нашли компрометирующей информации.