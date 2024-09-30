На Кубани грузовая фура врезалась в пассажирский автобус. Видео
ДТП произошло вечером 29 сентября на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края». В заказном автобусе, следовавшем из Краснодара в Ставрополь, ехали 49 пассажиров — болельщики гандбольной команды.
Водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Yutong, после чего оба транспортных средства загорелись. Все пассажиры автобуса успели из него выйти, позже возгорание потушили.
Водитель грузовика, по данным МЧС, погиб. В автобусе пострадал 31 человек, 22 из них госпитализированы.
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