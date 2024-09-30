При пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве взорвался газ. Видео
Ночью 30 сентября в столичном ЖК «Селигер Сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной стало возгорание баллонов с газом.
Mash пишет, что в квартире, где начался пожар, шел ремонт и днем рабочие заносили туда газовые баллоны. Столичная прокуратура сообщила, что там проводились работы по установке натяжного потолка.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов