При пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве взорвался газ

При пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве взорвался газ. Видео

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Ночью 30 сентября в столичном ЖК «Селигер Сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Один человек погиб, еще двое пострадали. По предварительным данным, причиной стало возгорание баллонов с газом.

Mash пишет, что в квартире, где начался пожар, шел ремонт и днем рабочие заносили туда газовые баллоны. Столичная прокуратура сообщила, что там проводились работы по установке натяжного потолка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).