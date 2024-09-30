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СК обратился к ОАЭ из-за дела против экс-замглавы МВД Дагестана

СК обратился к ОАЭ из-за дела против экс-замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова
Бывшего замминистра МВД Дагестана обвиняют в получении крупной взятки. Следователи ожидают результаты нескольких экспертиз и отправили запрос в ОАЭ
Руфат Исмаилов
Руфат Исмаилов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Следователи по делу бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова запросило помощь у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), следует из материалов дела, пишет ТАСС.

Исмаилова подозревают в получении взяток на 1,3 млн руб. и превышении полномочий. Помимо ответов из ОАЭ, следствие ожидает заключение пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трех оценочных и двух лингвистических экспертиз.

Руфат Исмаилов — полковник юстиции, в органах внутренних дел служит с 1996 года. Получил образование в Нижегородской академии МВД. В 2016-м стал заместителем начальника следственного управления МВД по Дагестану, затем врио начальника управления. В декабре 2019 года приказом главы МВД Владимира Колокольцева был назначен замминистра внутренних дел Дагестана. На тот момент ему исполнилось 44 года. В 2021 году Исмаилова наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», тогда отмечалось, что он участвовал в боевых действиях и имеет «немало поощрений, государственных и ведомственных наград за добросовестное исполнение служебных обязанностей».

В деле также фигурирует бывший заместитель начальника следственного управления дагестанского МВД Далгат Абдулгапуров. Следователи полагают, что он в 2022 году, будучи в сговоре с Исмаиловым, получил взятку в своем рабочем кабинете в размере 300 тыс. руб. за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома. По версии СК, Абдулгапуров также получил 1 млн руб. за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала.

По данным следствия, Исмаилов зарегистрировал фактически принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество на четырех знакомых в Дагестане. Восемь земельных участков и другое имущество, которое ему предположительно принадлежит, арестовали.

Фигурантов обвиняют по статьям о получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и превышении полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК). Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание по этим статьям — до 12 и до десяти лет лишения свободы соответственно. Исмаилов вину не признает.

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