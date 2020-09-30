Глава Приморья призвал уволить чиновников за установку мраморных лавочек

Губернатор остался недоволен видом скамеек в виде саркофагов во Владивостоке и их пригодностью для сидения. В правительстве края сообщили, что наказаны вплоть до увольнения должны быть те, кто принимал решение об установке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал властям Владивостока уволить чиновников, принявших решение об установке на улицах города каменных скамеек.

«Скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект?..» — заявил Кожемяко на прошедшем 30 сентября в мэрии Владивостока совещании (цитата по сообщению пресс-службы администрации губернатора).

В сообщении в Telegram-канале правительства Приморья указано, что наказаны вплоть до увольнения должны быть те сотрудники и руководители дорожного управления администрации Владивостока, которые принимали участие в разработке проектно-сметной документации, технического задания по закупке и установке скамеек из камня.

Об установке первых десяти подобных лавочек на центральной площади Владивостока пресс-служба администрации города сообщила 26 сентября. «После этого здесь будут установлены десять вазонов большого и малого размера, а также пять урн», — отмечалось в сообщении. Общая стоимость работ по установке скамеек и вазонов, согласно заключенному контракту, составляет более 10,8 млн руб.