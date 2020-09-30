Глава Приморья призвал уволить чиновников за установку мраморных лавочек
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал властям Владивостока уволить чиновников, принявших решение об установке на улицах города каменных скамеек.
«Скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект?..» — заявил Кожемяко на прошедшем 30 сентября в мэрии Владивостока совещании (цитата по сообщению пресс-службы администрации губернатора).
В сообщении в Telegram-канале правительства Приморья указано, что наказаны вплоть до увольнения должны быть те сотрудники и руководители дорожного управления администрации Владивостока, которые принимали участие в разработке проектно-сметной документации, технического задания по закупке и установке скамеек из камня.
Об установке первых десяти подобных лавочек на центральной площади Владивостока пресс-служба администрации города сообщила 26 сентября. «После этого здесь будут установлены десять вазонов большого и малого размера, а также пять урн», — отмечалось в сообщении. Общая стоимость работ по установке скамеек и вазонов, согласно заключенному контракту, составляет более 10,8 млн руб.