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Глава Приморья призвал уволить чиновников за установку мраморных лавочек

Губернатор остался недоволен видом скамеек в виде саркофагов во Владивостоке и их пригодностью для сидения. В правительстве края сообщили, что наказаны вплоть до увольнения должны быть те, кто принимал решение об установке

Фото:newsvl.ru Фото:newsvl.ru Фото:newsvl.ru Фото:newsvl.ru Фото:newsvl.ru Фото:Скамейки Владивостока / VK Фото:Скамейки Владивостока / VK
Фото: newsvl.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал властям Владивостока уволить чиновников, принявших решение об установке на улицах города каменных скамеек.

«Скамейки в виде саркофагов, и дело даже не в их внешнем виде. Вы бы подумали, кто станет сидеть на мраморе, особенно при нашем климате? С кем согласованы эти проекты, кто готовил техзадание, проект?..» — заявил Кожемяко на прошедшем 30 сентября в мэрии Владивостока совещании (цитата по сообщению пресс-службы администрации губернатора).

В сообщении в Telegram-канале правительства Приморья указано, что наказаны вплоть до увольнения должны быть те сотрудники и руководители дорожного управления администрации Владивостока, которые принимали участие в разработке проектно-сметной документации, технического задания по закупке и установке скамеек из камня.

Об установке первых десяти подобных лавочек на центральной площади Владивостока пресс-служба администрации города сообщила 26 сентября. «После этого здесь будут установлены десять вазонов большого и малого размера, а также пять урн», — отмечалось в сообщении. Общая стоимость работ по установке скамеек и вазонов, согласно заключенному контракту, составляет более 10,8 млн руб.

Жителям Владивостока внешний вид скамеек, напоминающих надгробия, не понравился настолько, что они даже устроили флешмоб — к лавочкам и вазонам начали нести траурные венки и таблички с надписями «Эстетика и вкус (1860–2020)» и «Здравый смысл (1860–2020)».

«Жители оценили вашу работу траурным венком», — отметил Кожемяко.

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В среду прокуратура Владивостока сообщила, что начала проверку по факту закупки муниципалитетом каменных скамеек и вазонов. «По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в прокуратуре.

Автор
Евгений Калюков
Владивосток увольнение Олег Кожемяко
РБК
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