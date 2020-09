Умер автор песен Пресли и Синатры

Мак Дэвис был включен в Зал славы авторов песен в Нэшвилле и удостоен звезды на Аллее славы Голливуда, его песни исполняли и записывали многие звезды американской музыки

Мак Дэвис (Фото: Kevin Winter / Getty Images / NBC)

В США в возрасте 78 лет скончался Мак Дэвис, получивший известность как исполнитель собственных песен и автор хитов, записанных Элвисом Пресли, Нэнси Синатрой, Долли Партон, Томом Джонсом, Джонни Кэшем и другими звездами, сообщает Billboard.

О смерти музыканта рассказал Variety его менеджер Джим Мори, соболезнования родным и близким Дэвиса выразила Ассоциация музыки кантри (CMA), не раз удостаивавшая его своих наград.

Дэвис был включен в Зал славы авторов песен в Нэшвилле, его песни исполняли и записывали многие звезды американской музыки. Одной из самых известных стала композиция In the Ghetto («В гетто»), записанная в 1969 году Элвисом Пресли. Сингл с песней поднимался на первые места в чартах разных стран, в США он достигал третьего места в топ-100 Billboard. Кроме того, Пресли исполнил другую песню Дэвиса — A Little Less Conversation («Поменьше разговоров»), которая неоднократно использовалась в кампаниях разных политиков, а британском хит-параде выходила на первое место. Песню Memories записывали и Пресли, и Нэнси Синатра.

Сам Дэвис был популярным кантри-певцом, в 1974 году CMA провозгласила его исполнителем года. В общей сложности Дэвис записал 15 песен, попавших в топ-100 основного чарта Billboard. С песней Baby, Don't Get Hooked on Me Дэвис в 1972 году возглавил американский хит-парад, обойдя Элтона Джона, Bee Gees, Пресли, Чака Берри, The Who, Рода Стюарта, Eagles, Uriah Heep и других звезд.