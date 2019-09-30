Собчак ответила на «заморозку передачи» с ее участием на «Первом канале»

Собчак ответила на «заморозку передачи» с ее участием на «Первом канале»

По мнению телеведущей, причины, по которым программа с ее участием не вышла в эфир, «не лежат в финансовой плоскости». Ранее источники сообщили, что проект заморожен потому, что стороны не могут прийти к соглашению о деньгах

Ксения Собчак (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Телеведущая Ксения Собчак сообщила РБК, что ей неизвестны причины, по которым ранее анонсированная программа на «Первом канале» с ее участием до сих пор не вышла в эфир.

Она также сказала, что ей неизвестно, заморожен ли проект. По ее мнению, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости».

Источник РБК сообщал, что участие Собчак в качестве ведущей программы «Пусть говорят» пока под вопросом. Стороны еще не согласовали финансовые условия. При этом источник на «Первом канале» опроверг РБК заморозку проекта. Он отметил, что проморолик, посвященный скорому началу работы телеведущей на канале, по-прежнему доступен на сайте вещателя.

Знакомый Собчак в разговоре с РБК также опроверг информацию о заморозке проекта.

О вероятности его заморозки сообщал Telegram-канал «Только никому». По его данным, стороны не могут прийти к соглашению по деньгам. «На последних переговорах остановились, что «Пусть говорят» будут вести Собчак и [Дмитрий] Борисов по отдельности неделя через неделю», — говорилось в сообщении.