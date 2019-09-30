Собчак ответила на «заморозку передачи» с ее участием на «Первом канале»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 13:57
На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею Общество, 14:01 CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео Общество, 14:01 Полиция проверит данные об убийстве щенков петардами в Башкирии Общество, 13:55 Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения Общество, 13:48 В ДТП в Саратовской области погиб районный депутат Общество, 13:43 Как аналитика направляет компании в продажах и маркетинге Pro, 13:42 В Москве открылся фруктовый распределительный центр «АйБаРус» Партнерский материал, 13:42 МИД обвинил Вашингтон в развязывании визовой войны Политика, 13:30 Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Спорт, 13:29 Штрафы с телефонов: в ГИБДД выступили против Авто, 13:28 Банк ВТБ увеличил запасы золота до рекордного уровня Финансы, 13:25 Gas Monkey: легендарные автомобили прошлого получают новую жизнь РБК и Discovery, 13:12 Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на этой неделе Общество, 12:59 Путин прилетел в Париж на церемонию прощания с Шираком Политика, 12:58
Общество ,  
0 
Собчак ответила на «заморозку передачи» с ее участием на «Первом канале»
По мнению телеведущей, причины, по которым программа с ее участием не вышла в эфир, «не лежат в финансовой плоскости». Ранее источники сообщили, что проект заморожен потому, что стороны не могут прийти к соглашению о деньгах
Ксения Собчак (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Телеведущая Ксения Собчак сообщила РБК, что ей неизвестны причины, по которым ранее анонсированная программа на «Первом канале» с ее участием до сих пор не вышла в эфир.

Она также сказала, что ей неизвестно, заморожен ли проект. По ее мнению, причины задержки «не лежат в финансовой плоскости».

Источник РБК сообщал, что участие Собчак в качестве ведущей программы «Пусть говорят» пока под вопросом. Стороны еще не согласовали финансовые условия. При этом источник на «Первом канале» опроверг РБК заморозку проекта. Он отметил, что проморолик, посвященный скорому началу работы телеведущей на канале, по-прежнему доступен на сайте вещателя.

Знакомый Собчак в разговоре с РБК также опроверг информацию о заморозке проекта.

О вероятности его заморозки сообщал Telegram-канал «Только никому». По его данным, стороны не могут прийти к соглашению по деньгам. «На последних переговорах остановились, что «Пусть говорят» будут вести Собчак и [Дмитрий] Борисов по отдельности неделя через неделю», — говорилось в сообщении.

Первая информация о том, что Собчак станет новой ведущей популярного шоу «Пусть говорят», появилась в Telegram-канале Baza две недели назад. Позднее «Первый канал» опубликовал проморолик с Собчак, которая разговаривает по телефону, лежа в ванной. «Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться», — сказала в тизере Собчак.

Тогда в разговоре с РБК представитель «Первого канала» на вопрос о замене ведущего телепрограммы на Собчак посоветовал следить за эфиром.

Программу «Пусть говорят» с 2005 по 2017 год вел Андрей Малахов. После его ухода на «Россию 1» передачу начал вести Дмитрий Борисов. Собчак работала на «Первом» в конце 2000-х. Она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой», а также второго сезона шоу «Две звезды».

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев, Михаил Юшков
Теги: Ксения Собчак, телевидение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter