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Полиция и ФСБ изъяли в Москве украденное якутское золото на 100 млн руб.
Подозреваемые крали золото с предприятия в Якутии и в слитках перевозили его в Москву, где доводили до 585-й пробы. В столице драгоценный металл сбывали через ломбарды и скупщиков
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконном обороте золота. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники крали на одном из предприятий в Оймяконском районе Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву. В кустарных лабораториях на территории столицы золото химическим путем доводили до 585-й пробы и сбывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных людьми переплавленных изделий.

В результате мероприятий было изъято свыше 26 кг золота общей стоимостью более 100 млн руб.

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По факту произошедшего завели дело по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга). Четырех сообщников задержали, им предъявили обвинения по этой статье. Трое задержанных отправлены под домашний арест, один взят под стражу.

Видео: МВД России

Авторы: Юлия Выродова, Любовь Порываева
Теги: золото, Якутия, Москва, мошенничество
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