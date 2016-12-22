Sun узнала о тайном визите принца Кентского в Москву

Представитель британской королевской семьи в середине сентября посетил Москву. Визит состоялся, несмотря на прежние заявления властей Великобритании о нежелании посещать Россию

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Принц Кентский Майкл 19 сентября находился в Москве, где открыл школу Brookes — частное учебное заведение, созданное на северо-востоке столицы. Как указывает The Sun, представитель королевской семьи не афишировал свое решение поехать в Россию, но при этом заручился согласием Министерства иностранных дел.

Факт поездки подтвердил пресс-секретарь принца. Он уточнил, что у Майкла Кентского есть бизнес-связи в России. В частности, он патронирует 16 благотворительных организаций и фондов, которые действуют в стране.

Поездка Майкла Кентского состоялась, несмотря на многочисленные заявления британских чиновников о нежелании ездить в Россию на фоне скандала вокруг отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По этой причине, например, никто из кабинета министров или королевской семьи не приехал на матчи чемпионата мира по футболу, где сборная Англии в итоге заняла четвертое место.