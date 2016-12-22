Умер американский блюзовый певец Отис Раш

Ему было 83 года. Артист являлся одним из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х и 1960-х годов. Теперь его песни, в том числе 'I Can't Quit You Baby, считаются классикой блюза

Отис Раш (Фото: House of Blues)

В США умер блюзовый певец ​Отис Раш, сообщается на официальном сайте артиста. Исполнитель, по словам его жены Масаки, скончался из-за осложнений, вызванных инсультом. Его Раш перенес еще в 2003 году. Певцу было 83 года.

Публике исполнитель был известен как один из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х и 1960-х годов. Участники так называемого направления West Side Sound модернизировали традиционный блюз, внеся в него больше джазового, усиленного звука.

Уже первый сингл артиста, который он записал в 1956 году на студии Cobra Records, — I Can't Quit You Baby — достиг шестой строчки чарта «ритм-энд-блюз» журнала Billboard и вывел певца на международную сцену. В дальнейшем Отис Раш, как отмечается в сообщении на его сайте, продолжил записывать музыку, и теперь многие его песни считаются классикой блюза.​ Страстная, джазовая музыка легендарного исполнителя повлияла на целое поколение музыкантов — от Карлоса Сантана и Эрика Клэптона до рок-группы Led Zeppelin, пишет Fox News.

В 1999 году за сингл Any Place I'm Going исполнитель был удостоен премии «Грэмми». Песню тогда сочли «лучшей традиционной блюзовой записью». В 1984 году Раш был введен в Зал славы Фонда Блюза.

Карьера родившегося в Филадельфии музыканта, как напоминает телеканал, началась после его переезда в Чикаго. В местных клубах он начал играть на гитаре и исполнять песни в ковбойской шляпе, что впоследствии стало традиционным атрибутом его сценического образа.​

«Он был одним из последних великих блюзовых гитаристов, он был электрическим богом», — сказал в беседе с телеканалом генеральный директор и основатель Чикагского блюзового музея Грегг Паркер. Раш, по его словам, любил выступать перед живой аудиторией, от небольших клубов на западе Чикаго до популярных концертных площадок в Европе и Японии.

Отчасти именно с этим, по мнению менеджера артиста Рика Бейтса, было связано то, что Раш по сравнению с другими блюзовыми музыкантами​ получал меньше внимания от публики. «Он бы предпочел выйти и сыграть, а потом вернуться домой и спать в своей постели», — рассказал Бейтс, заметив, что Раш, по его мнению, «не был парнем из шоу-бизнеса».