ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,12 65,05 EUR Нал. 76,99 75,64 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6567,00 +67,50 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
Умер американский блюзовый певец Отис Раш
Лента новостей
В Японии число пострадавших в результате тайфуна возросло до 48 человек 06:02, Общество Порошенко заявил о «московском тупике» в вопросе размещения миротворцев 05:50, Политика Трамп после Генассамблеи ООН заявил о возвращении уважения мира к США 05:37, Политика Трамп сравнил отношения с Ким Чен Ыном с влюбленностью 05:03, Политика Мэй анонсировала налог для иностранцев на покупку имущества в Британии 04:57, Экономика Минобороны Британии отправит в Норвегию 800 военнослужащих 04:23, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 04:15, РБК и Canon В Волгограде около школы обезвредили снаряд времен Второй мировой войны 03:45, Общество СМИ увидели в подлодке «Казань» потенциального «грозного противника» США 03:31, Политика В США допустили возможность морской блокады России 02:58, Политика Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора 02:45, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 02:17, Технологии и медиа В Испании во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь человек 01:50, Общество Большой десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море 01:24, Политика Власти США обязали Маска оставить один из постов в Tesla из-за твита 01:07, Бизнес В Сербии пройдут совместные учения с ВКС России 01:07, Политика В Индонезии число жертв землетрясения возросло до 420 человек 00:39, Общество «Реал» и «Атлетико» не забили голов в мадридском дерби 00:37, Спорт Вена сообщила о «впечатленных» визитом Путина на свадьбу делегатах ООН 00:07, Общество Правительство снова недоиндексирует военные пенсии 00:00, Экономика Берлускони сообщил об «особенных» пожеланиях от Путина на день рождения 29 сен, 23:40, Политика Глава Сербии попросит совета у Путина после обострения ситуации в стране 29 сен, 23:29, Политика В Барселоне в ходе акции протеста пострадали 24 человека 29 сен, 23:10, Политика СМИ узнали об утечке личных данных Бориса Джонсона и других чиновников 29 сен, 23:05, Политика На станции метро «Тверская» в Москве под колесами поезда погиб человек 29 сен, 22:42, Общество В NASA сообщили о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен 29 сен, 22:30, Технологии и медиа Шопинг дома: какие товары теперь предпочитают покупать онлайн 29 сен, 22:14, РБК и Schneider Electric В Британии заказали ребрендинг Солсбери из-за «дела Скрипалей» 29 сен, 21:47, Общество
Умер американский блюзовый певец Отис Раш
Общество, 06:58
0
Умер американский блюзовый певец Отис Раш
Ему было 83 года. Артист являлся одним из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х и 1960-х годов. Теперь его песни, в том числе 'I Can't Quit You Baby, считаются классикой блюза
Отис Раш (Фото: House of Blues)

В США умер блюзовый певец ​Отис Раш, сообщается на официальном сайте артиста. Исполнитель, по словам его жены Масаки, скончался из-за осложнений, вызванных инсультом. Его Раш перенес еще в 2003 году. Певцу было 83 года.

Публике исполнитель был известен как один из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х и 1960-х годов. Участники так называемого направления West Side Sound модернизировали традиционный блюз, внеся в него больше джазового, усиленного звука.

Уже первый сингл артиста, который он записал в 1956 году на студии Cobra Records, — I Can't Quit You Baby — достиг шестой строчки чарта «ритм-энд-блюз» журнала Billboard и вывел певца на международную сцену. В дальнейшем Отис Раш, как отмечается в сообщении на его сайте, продолжил записывать музыку, и теперь многие его песни считаются классикой блюза.​ Страстная, джазовая музыка легендарного исполнителя повлияла на целое поколение музыкантов — от Карлоса Сантана и Эрика Клэптона до рок-группы Led Zeppelin, пишет Fox News.

В 1999 году за сингл Any Place I'm Going исполнитель был удостоен премии «Грэмми». Песню тогда сочли «лучшей традиционной блюзовой записью». В 1984 году Раш был введен в Зал славы Фонда Блюза.

Карьера родившегося в Филадельфии музыканта, как напоминает телеканал, началась после его переезда в Чикаго. В местных клубах он начал играть на гитаре и исполнять песни в ковбойской шляпе, что впоследствии стало традиционным атрибутом его сценического образа.​

«Он был одним из последних великих блюзовых гитаристов, он был электрическим богом», — сказал в беседе с телеканалом генеральный директор и основатель Чикагского блюзового музея Грегг Паркер. Раш, по его словам, любил выступать перед живой аудиторией, от небольших клубов на западе Чикаго до популярных концертных площадок в Европе и Японии.

Отчасти именно с этим, по мнению менеджера артиста Рика Бейтса, было связано то, что Раш по сравнению с другими блюзовыми музыкантами​ получал меньше внимания от публики. «Он бы предпочел выйти и сыграть, а потом вернуться домой и спать в своей постели», — рассказал Бейтс, заметив, что Раш, по его мнению, «не был парнем из шоу-бизнеса».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: певец
Главное
В США допустили возможность морской блокады России Политика
Материалы по теме
Умер основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин Общество
Умер сыгравший в «Чужих» актер Эл Мэттьюс Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter