В Баку загорелся объект нефтяной компании SOCAR. Видео

Video

В Баку на объекте государственной нефтяной компании SOCAR произошел пожар, передает APA. В Сураханском районе города сильное задымление, а также перекрыто движение в сторону аэропорта. Спасателям удалось предотвратить переход огня на близлежащие дома, заявили в МЧС Азербайджана.