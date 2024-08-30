В Баку загорелся объект нефтяной компании SOCAR. Видео
В Баку на объекте государственной нефтяной компании SOCAR произошел пожар, передает APA. В Сураханском районе города сильное задымление, а также перекрыто движение в сторону аэропорта. Спасателям удалось предотвратить переход огня на близлежащие дома, заявили в МЧС Азербайджана.
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