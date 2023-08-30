Как служба занятости Москвы помогает восполнить потребность в кадрах

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Рынок труда в середине 2023 года продолжает оставаться «рынком кандидата», когда число вакансий превосходит количество соискателей. На последнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин напомнил о рекордно низкой безработице в стране, «чем можно, безусловно, по праву гордиться». В то же время, отметил глава государства, у этого достижения есть и обратная сторона медали — трудности, связанные с подбором сотрудников. Крупные российские компании подтверждают высокую потребность в кадрах и ищут новые источники привлечения соискателей, в том числе в сотрудничестве со службой занятости Москвы.

Московская служба занятости населения в результате масштабных преобразований, начатых в 2019 году, превратилась в крупного государственного кадрового оператора. Сегодня в ее структуру входят 59 офисов трудоустройства, а также флагманские центры «Моя работа» с расширенным набором услуг и специализированный центр занятости «Моя карьера» для горожан старше 50 лет, женщин с детьми, соискателей с инвалидностью, молодежи и семей с низким уровнем дохода. Для трудоустройства москвичей служба занятости сотрудничает как с компаниями напрямую, так и реализует партнерские проекты с крупнейшими российскими игроками интернет-рекрутмента — HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру» и «Авито Работа». «Специалисты направляют к нам поток релевантных и мотивированных кандидатов, — делится опытом сотрудничества со службой занятости HR-директор строительной компании Pridex Игорь Курапов. — Соискатели на рынке труда стали иначе воспринимать службу занятости после ее модернизации в 2019 году. Теперь она является для них одним из важных каналов взаимодействия с работодателями. Для бизнеса же это хорошая возможность трудоустроить проверенного, прошедшего предварительный отбор кандидата, обладающего соответствующей квалификацией».

Как чувствует себя московский рынок труда

Трудоустройство в Москве активно, говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: «Москва входит в тройку регионов — лидеров России с самым низким уровнем безработицы. Столичный рынок труда успешно преодолел все вызовы и сохранил стабильность. Сегодня безработица находится на историческом минимуме — на уровне 0,33%. Это рекордно низкие показатели за последние десять лет».

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы)

Москва — один из крупнейших мегаполисов мира с масштабным и диверсифицированным рынком труда, добавляет начальник отдела кадров компании «Фили-Бейкер» (производит кондитерские изделия) Елена Мишина: «Здесь востребованы специалисты с любым уровнем образования и квалификации. Нужны как линейные, так и высококвалифицированные работники. Несмотря на уход иностранных компаний, рынок труда сейчас активно развивается».

По данным службы занятости населения города Москвы: 7,3 млн человек — количество занятого населения в столице;

0,33% — уровень зарегистрированной безработицы. Это самый низкий показатель за последние десять лет;

более 450 тыс. актуальных предложений от работодателей из всех отраслей, начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая промышленностью и IT, представлены в агрегированной базе службы занятости;

23,9 тыс. зарегистрированных безработных в столице;

18 вакансий приходится на одного соискателя.

«Мы можем сказать, что рынок труда Москвы — это «рынок кандидата». Сегодня именно соискатели выбирают компанию, а не наоборот», — обращает внимание первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

«Сегодня рынок в большей степени ориентирован на кандидата, чем на работодателя, — соглашается директор по персоналу дивизиона «Ленты» (сеть гипермаркетов) Виктория Гусельникова. — Мы вынуждены адаптироваться к этим условиям и использовать разные инструменты и сервисы для поиска подходящих кандидатов».

При этом представители компаний из разных сфер считают Москву перспективным городом для карьерного роста. В частности, об этом говорят представители строительной сферы. Так, Игорь Курапов из строительной компании Pridex отмечает, что в столице сосредоточено много крупных и долгосрочных проектов, что подразумевает достойные зарплаты и разнообразные возможности для карьерного роста. Прогнозы на ближайшее время показывают, что сфера торговли будет дальше развиваться и предлагать новые возможности для трудоустройства, добавляет Гусельникова из «Ленты».

«Сейчас в Москве практический нулевой уровень безработицы, сложилась благоприятная среда для кандидатов. Параллельно с этим динамично растущий бизнес испытывает потребность в кадрах, — описывает ситуацию в своей сфере руководитель департамента корпоративных ценностей Совкомбанка Надия Имаметдинова. — Сейчас мы активно работаем с разной целевой аудиторией, делаем большой упор на студентов. Высокую долю сотрудников на стартовых и массовых позициях у нас составляет молодежь. Также мы приглашаем на работу кандидатов 50+ и людей с инвалидностью. Мы начали активное сотрудничество со службой занятости Москвы, принимаем участие в карьерных мероприятиях и видим в этом большой потенциал».

Потребность в кадрах особенно ощутима в промышленной отрасли. За последние пять лет объем производства в Москве вырос в два раза. Сейчас в столице работает порядка 4 тыс. предприятий, реализуются масштабные проекты по строительству кластеров, нацеленных на развитие высокотехнологичного наукоемкого производства в таких отраслях, как электрооборудование, микроэлектроника, автомобилестроение, авиастроение, фотоника, фармацевтика и других. Чтобы запустить промышленные объекты, требуются тысячи высококвалифицированных рабочих.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Обеспечить потребность рынка в синих воротничках позволяет сотрудничество службы занятости с производственными предприятиями Москвы. В партнерстве с 200 ведущими работодателями из промышленного сектора ее специалисты ведут подбор инженеров-конструкторов, технологов, токарей, слесарей механосборочных работ, операторов станков с программным управлением и наладчиков.

«Служба занятости предлагает тысячи вакансий по более чем 60 направлениям для кандидатов с разным уровнем подготовки. Особый потенциал мы видим в трудоустройстве на предприятия студентов и выпускников системы среднего профессионального образования. Такие специалисты становятся значимой инвестицией для рынка, важным драйвером экономики и технологического развития столицы. Это понимают и работодатели. Компании готовы обучать молодых специалистов, предлагают достойную заработную плату и возможности карьерного роста», — уточняет Александра Александрова.

Как рынок труда Москвы адаптируется к сложившимся условиям

«Мы внимательно следим за структурой рынка труда и отслеживаем актуальные тренды», — отмечает Александра Александрова. В условиях низкой безработицы, по ее словам, происходит переосмысление роли кандидатов старшего возраста, мам, молодежи и соискателей с инвалидностью — из недооцененной категории сотрудников они трансформируются в востребованных специалистов. В ответ на эту тенденцию столичная служба занятости развивает и расширяет кастомизированные программы сопровождаемого трудоустройства для этих категорий соискателей.

Соискатели старше 50 лет

По данным Росстата, в столице более 2,3 млн людей старшего возраста продолжают свое профессиональное развитие. Это треть всего занятого населения столицы. За 4,5 года почти 90 тыс. горожан в возрасте от 50 лет успешно трудоустроились при поддержке столичной службы занятости. Наиболее популярными направлениями, где реализуют себя москвичи старшего возраста, стали сфера услуг и торговля, в том числе электронная коммерция. Есть среди трудоустроившихся и представители таких сфер, как IT, финансовый сектор, креативные индустрии, образование.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Уверенно выходить на рынок труда соискателям старше 50 лет помогают:

Программа «5.0» в центре «Моя карьера». Вместе с карьерными экспертами ее участники составляют конкурентоспособное резюме и сопроводительное письмо, приобретают новые компетенции и развивают важные метанавыки на интерактивных мастер-классах и деловых играх.

Вместе с карьерными экспертами ее участники составляют конкурентоспособное резюме и сопроводительное письмо, приобретают новые компетенции и развивают важные метанавыки на интерактивных мастер-классах и деловых играх. Бесплатные программы дополнительного профессионального образования (ДПО). С их помощью соискатели могут актуализировать свои знания, повысить квалификацию или освоить новую специальность. С начала 2019 года обучение при поддержке службы занятости прошли более 19 тыс. москвичей старшего поколения.

С их помощью соискатели могут актуализировать свои знания, повысить квалификацию или освоить новую специальность. С начала 2019 года обучение при поддержке службы занятости прошли более 19 тыс. москвичей старшего поколения. Партнерские школы в центре «Моя карьера». Программы обучения позволяют кандидатам «дорастить» свои компетенции до требований работодателей, приобрести необходимые цифровые и надпрофессиональные навыки, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

«Сотрудники старшего возраста имеют ряд преимуществ: они ценят стабильность, обладают жизненным опытом, который помогает в работе, а кроме того, они отличные наставники», — делится опытом привлечения таких кандидатов Виктория Гусельникова из «Ленты». С ней согласна представитель «Фили-Бейкер» Елена Мишина. Преимуществами людей старшего возраста она называет сильные профессиональные компетенции и разнообразный опыт.

В МТС широко тиражируется опыт формирования разновозрастных команд с участием в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и молодых специалистов, добавляет директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям ПАО «МТС» Наталья Белоусова. В результате, по ее словам, получаются продукты и сервисы, которые учитывают потребности различных целевых аудиторий.

Молодежь

Служба занятости уделяет особое внимание поддержке кандидатов на первых этапах развития карьеры. Кандидатам предлагают десятки тысяч вакансий во всех сферах для соискателей без опыта работы, в том числе с гибким графиком, дистанционным форматом работы, а также возможности оплачиваемых стажировок. При поддержке московской службы занятости за 4,5 года нашли работу около 120 тыс. молодых специалистов. Большинство из них были трудоустроены в компании сферы услуг, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, транспортно-логистической отрасли, а также IТ-сектора.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Для трудоустройства молодых специалистов служба занятости разработала следующие программы:

«Первая работа» ориентирована на москвичей от 18 до 26 лет — выпускников колледжей и вузов, которым не удалось получить первый профессиональный опыт во время учебы. В центре занятости населения «Моя работа» им предлагают адресное трудоустройство в государственные и коммерческие компании, а также городские учреждения.

ориентирована на москвичей от 18 до 26 лет — выпускников колледжей и вузов, которым не удалось получить первый профессиональный опыт во время учебы. В центре занятости населения «Моя работа» им предлагают адресное трудоустройство в государственные и коммерческие компании, а также городские учреждения. «Прокачай карьеру» разработана для соискателей, которых интересуют вопросы профессионального самоопределения. Ее участники от 14 лет до 35 лет учатся осознанному подходу к выбору профессии и ищут работу при поддержке карьерных консультантов и экспертов. Программа реализуется в специализированном центре «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского.

разработана для соискателей, которых интересуют вопросы профессионального самоопределения. Ее участники от 14 лет до 35 лет учатся осознанному подходу к выбору профессии и ищут работу при поддержке карьерных консультантов и экспертов. Программа реализуется в специализированном центре «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского. В этом же центре для подростков действует сезонная спецпрограмма «Лето в новом формате». В нее входят проекты «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки». Участники получают первый практический опыт и развивают важные компетенции для эффективного трудоустройства.

«Партнерами службы занятости мы стали совсем недавно, но уже оцениваем наше сотрудничество как эффективное, — рассказывает Елена Мишина из «Фили-Бейкер». — Через службу занятости на наши вакансии откликаются соискатели из всех районов Москвы, новые релевантные кандидаты появляются почти каждый день. Также специалисты службы занятости точечно помогают нам в трудоустройстве молодежи и соискателей с инвалидностью».

Кандидаты с инвалидностью

С 2019 года при поддержке столичной службы занятости нашли работу более 5,5 тыс. горожан с ограниченными возможностями здоровья. Популярностью у этой категории соискателей пользуются сфера услуг, оптовая и розничная торговля, логистика, промышленность, предприятия транспортной отрасли. Тренд последних лет, который продолжает набирать обороты, — работа в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, добавляет замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«Люди с инвалидностью — очень лояльные и ответственные сотрудники. Многие из них отличные операторы call-центров, кассиры, инженеры техподдержки, программисты», — замечает Виктория Гусельникова из «Ленты». Она подчеркнула, что компания активно использует возможности рынка труда и привлекает для работы разных соискателей, в том числе людей с инвалидностью.

Специалисты центров «Моя работа» и «Моя карьера» предлагают людям с особенностями здоровья не только крупнейшую базу вакансий в городе, но и индивидуальные программы сопровождаемого трудоустройства:

Проект «Топ-500 резюме» вместе с карьерными экспертами центра «Моя работа» помогает разработать индивидуальный карьерный сценарий и портфолио кандидата. В него входит конкурентоспособное резюме, составленное с учетом навыков, опыта, квалификации и особенностей здоровья, а также деловая фотосессия и сопроводительное письмо. Следующий шаг — помощь в подборе подходящей вакансии и организация собеседования. После трудоустройства специалисты центра сопровождают соискателей на протяжении всего испытательного срока.

вместе с карьерными экспертами центра «Моя работа» помогает разработать индивидуальный карьерный сценарий и портфолио кандидата. В него входит конкурентоспособное резюме, составленное с учетом навыков, опыта, квалификации и особенностей здоровья, а также деловая фотосессия и сопроводительное письмо. Следующий шаг — помощь в подборе подходящей вакансии и организация собеседования. После трудоустройства специалисты центра сопровождают соискателей на протяжении всего испытательного срока. Программа «Доступная работа» помогает горожанам с инвалидностью адаптироваться на рынке труда. Для этого в центре «Моя карьера» проводят мастер-классы, тренинги, организуют встречи с работодателями, открытые отборы. С каждым соискателем специалисты центра работают индивидуально, учитывая его потребности и особенности здоровья.

помогает горожанам с инвалидностью адаптироваться на рынке труда. Для этого в центре «Моя карьера» проводят мастер-классы, тренинги, организуют встречи с работодателями, открытые отборы. С каждым соискателем специалисты центра работают индивидуально, учитывая его потребности и особенности здоровья. Программа «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс». Она ориентирована на молодых людей, мотивированных на саморазвитие и профессиональную самореализацию. Слушатели программы под руководством тренеров центра «Моя карьера» совершенствуют свои навыки и компетенции, получают помощь в создании резюме и трудоустройстве.

Создание инклюзивных команд с участием специалистов с различным социальным и профессиональным опытом позволяет повысить эффективность коллективов, уверена Наталья Белоусова из МТС: «Мы ведем ряд программ по привлечению на работу сотрудников с особыми потребностями, также реализованы специальные HR-инициативы по обучению, адаптации руководителей и команд для работы с инклюзивными целевыми аудиториями».

Мамы

Еще одним решением в условиях кадровой напряженности может стать включение большего числа женщин в производственные процессы разных сфер и привлечение мам после рождения детей, уверены эксперты рынка труда.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Служба занятости предлагает расширенную линейку сервисов по поиску работы для женщин:

Программа «Мама работает» создана специально для мам, которые испытывают сложности с возвращением на работу или построением карьеры. В зависимости от возраста ребенка и запросов женщинам предлагаются различные условия обучения и трудоустройства. Предусмотрены такие варианты, как индивидуальное карьерное сопровождение, психологическое консультирование, профориентационная диагностика, помощь в создании резюме, поиск подходящих вакансий, различные обучающие программы.

создана специально для мам, которые испытывают сложности с возвращением на работу или построением карьеры. В зависимости от возраста ребенка и запросов женщинам предлагаются различные условия обучения и трудоустройства. Предусмотрены такие варианты, как индивидуальное карьерное сопровождение, психологическое консультирование, профориентационная диагностика, помощь в создании резюме, поиск подходящих вакансий, различные обучающие программы. Программы обучения новым актуальным профессиям. Среди них — копирайтер, SMM-менеджер, создатель сайтов. В центре занятости женщина может выбрать обучение профессии, которая позволяет работать удаленно, в удобном графике и без отрыва от ухода за детьми.

«В условиях высокой потребности в кадрах особенно важно привлекать соискателей с разным опытом, образованием, квалификацией. Необходимо принимать во внимание жизненную ситуацию кандидатов», — говорит Елена Мишина из «Фили-Бейкер».

О растущей потребности в новых сотрудниках заявляет и компания Wildberries, которая также сотрудничает со службой занятости Москвы. «Развитие принципов платформенной занятости, которые применяются в различных сервисах Wildberries, в том числе в логистических центрах, контакт-центре, курьерской службе, позволяет создавать равные возможности для всех соискателей, открывает более широкие возможности для работы и подработки кандидатам с разным опытом, образованием и жизненной ситуацией. У таких исполнителей нет фиксированного графика, выплаты начисляются каждый день: по сути, они сами определяют свою нагрузку и уровень заработка», — заявили в пресс-службе Wildberries.

Тренд на обучение

Еще одна заметная тенденция на столичном рынке труда — непрерывное образование, говорит Александрова: «Ежегодно около 20 тыс. горожан повышают квалификацию и получают новую профессию по направлению наших специалистов. По статистике, трудоустройство после обучения составляет не менее 75%».

Тем, кто хочет усовершенствовать свои навыки или решил попробовать себя в другой сфере, московская служба занятости дает возможность сделать это бесплатно. Учебный центр «Профессионал» вместе с ведущими вузами страны предлагает более 50 обучающих курсов. Бесплатное обучение по направлению службы занятости доступно безработным горожанам и участникам проекта «Социальный контракт». В рамках федерального проекта «Демография» его могут пройти мамы с детьми до семи лет, люди старше 50 и другие.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

«В последнее время в службе занятости реализуется множество кастомизированных программ трудоустройства для разных кандидатов, что позволяет нам оптимизировать поиск нужных специалистов», — говорит Наталья Белоусова из МТС.

У службы занятости есть обширная база верифицированных и мотивированных кандидатов, экспертиза в подборе персонала и актуальные HR-сервисы для бизнеса, добавляет представитель «Ленты» Виктория Гусельникова. В этом году «Лента» и служба занятости Москвы запустили совместный проект по подбору и трудоустройству кандидатов в магазины и офисы компании. «Представители нашей компании погружают сотрудников службы занятости в корпоративную культуру и обучают технологиям подбора кандидатов по нашим стандартам. В результате мы можем закрыть кадровую потребность с минимальным количеством материальных, временных и логистических издержек, а соискатели — быстро найти работу в ведущей сети гипермаркетов и супермаркетов «Лента», — заявила Гусельникова.

Офис будущего

В дни проведения Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе столичная служба занятости открыла «Офис будущего». На его площадке гостей знакомят с профессиями, которые востребованы в городе сейчас и будут актуальны в ближайшие десятилетия, а также рассказывают, какие универсальные компетенции стоит развивать, чтобы оставаться конкурентоспособным специалистом в будущем. Кроме того, в «Офисе будущего» посетители узнают о том, где можно обучиться самым востребованным профессиям и повысить квалификацию, приобрести новые знакомства, а также пообщаются с экспертами и единомышленниками.

«Офис будущего» на Московском урбанистическом форуме (Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы)

Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября. На это время Гостиный Двор стал презентационной площадкой последних достижений социальной сферы. Гости могут посетить интерактивное выставочное пространство с уникальной экспозицией, разнообразные тематические дни, три форума международного и всероссийского масштаба и многое другое. Посетителей ждут десятки лекций и открытые концерты. Площадка в Гостином Дворе работает с 9:00 до 22:00, вход свободный. Подробная программа опубликована на официальном сайте форума