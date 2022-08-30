Умер сын Че Гевары

Камило Гевара был сыном революционера от второго брака с Алейдой Марч и возглавлял центр изучения его наследия. Ему было 60 лет

Камило Гевара (Фото: Reuters)

Один из сыновей кубинского революционера Эрнесто Че Гевары Камило Гевара Марч умер в возрасте 60 лет, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в Twitter.

«С глубокой скорбью мы прощаемся с Камило, сыном Че и проводником его идей, директором Центра Че, хранящего часть выдающегося наследия его отца», — написал Диас-Канель. Он выразил соболезнования его матери — второй жене революционера Алейде Марч, — вдове и детям.

Камило Гевара Марч родился в 1962 году. Всего у Алейды Марч и Че Гевары четверо детей, также у революционера была дочь от первого брака с Хильдой Гадеа.

Камило Гевару назвали в честь друга революционера Камило Сьенфуэгоса, который также участвовал в кубинской революции и в 27 лет погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах., отмечает La Razon. Камило Гевара был директором Центра изучения наследия Че Гевары, открытом в 1980-х и занимавшегося личными архивами революционера.

Че Гевара родился в аргентинском Росарио в 1928 году. Получил медицинское образование и много путешествовал по Латинской Америке. После наблюдения за жизнью простых людей в своих поездках Че Гевара пришел к выводу о необходимости революции. В Мексике он познакомился с братьями Фиделем и Раулем Кастро и присоединился к их «Движению 26 июля». Он был участником партизанской войны против правительственных сил и стал первым, кому Кастро присвоил звание команданте. В 1958 году колонна партизан под командованием Че Гевары захватила Санта-Клару, что открыло им путь в Гавану. 1 января 1959 года Кастро объявил о победе революции.

Че Гевара получил кубинское гражданство и принимал участие в деятельности революционного правительства. В 1967 году его расстреляли в Боливии, где с группой партизан он пытался организовать революционное движение.