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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,88%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Умер сделавший Tetra Pak глобальной компанией Ханс Раусинг
Шведский предприниматель Ханс Раусинг — сын основателя компании Tetra Pak Рубена Раусинга — ушел из жизни на 94-м году жизни. Он вывел небольшую семейную компанию на мировой уровень
Ханс Раусинг (Фото: Martin Godwin / Getty Images)

Шведский предприниматель, миллиардер Ханс Раусинг, который помог превратить небольшую семейную компанию Tetra Pak в одну из крупнейших в мире корпораций по упаковке пищевых продуктов, умер в своем доме в Англии в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи.

Ханс Раусинг — сын основателя компании Tetra Pak Рубена Раусинга. Раусинг-старший начал бизнес по производству упаковки в 1929 году, создав компанию Åkerlund & Rausing. В 1951 году в качестве ее подразделения была создана компания Tetra Pak.

Ханс Раусинг стал руководителем компании в 1954 году, когда ему исполнилось 28 лет. Тогда в штате Tetra Pak было всего восемь человек. Именно благодаря Хансу компания впоследствии вышла на мировую арену, сейчас она входит в принадлежащую семье Раузинг международную корпорацию — Tetra Laval Group. Раусинг-младший руководил компанией в общей сложности 37 лет.

Ханс и его брат Гэд унаследовали бизнес в 1983 году после смерти отца. В 1995 году Ханс продал свою долю Гэду за $7 млрд.

С 1982 году Ханс Раусинг жил в Англии в поместье, где также занимался разведением оленей и кабанов. По данным американского журнала Forbes, состояние Ханса Раусинга и его семьи в 2019 году составляло $12 млрд. У него остались жена и трое детей.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Tetra Pak
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