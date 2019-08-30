США отменят для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

Отмену безвизового въезда на Гуам и Северные Марианские острова для граждан России объяснили необходимостью повысить национальную безопасность. Запрет безвизовых поездок вступит в силу осенью 2019 года

Виды острова Гуам (Фото: Gavino Garay / Reuters)

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) анонсировало отмену действовавшего в течение последних нескольких лет правила, в соответствии с которым граждане России имели право приезжать на принадлежащие США Северные Марианские острова и остров Гуам без виз. Уведомление об изменении действующего порядка опубликовано DHS в Федеральном реестре, официальном журнале Федерального правительства США, документ должен вступить в силу через 30 дней после официальной публикации, намеченной на 3 сентября.

Сейчас российские туристы имеют право приезжать на Гуам и Северные Марианские острова без виз на срок не более 45 дней. Им запрещается выезжать с островов на другие территории, находящиеся под юрисдикцией США, и необходимо иметь обратные билеты или билеты в другую страну.

В сообщении DHS отмечается, что целью отмены виз для россиян была популяризация курортов Гуама и Мариан. Однако успех программы, по мнению DHS, оказался чрезмерным — по данным ведомства, в 2017 году 85% всех россиян, прибывших на Гуам, приехали без виз, на Северных Марианских островах этот показатель составил 82%.

DHS указывает на пятикратный (с 2012 по 2017 год) рост числа случаев, когда россияне задерживаются на островах дольше разрешенных 45 дней. «Хотя число задержек составляет относительно небольшой процент от общего числа приезжих из России, рост их числа сам по себе является проблемой с точки зрения DHS», — говорится в сообщении ведомства.

Отказ от безвизового режима приведет к повышению национальной безопасности, так как желающим побывать на Гуаме, где расположены военные базы ВВС и ВМС США, и Северных Марианах россиянам придется получать американскую визу и проходить проверку в Госдепартаменте.