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Главу занимавшейся системами безопасности фирмы нашли в Москве-реке
Его обнаружили в деловом костюме с пропуском на работу и другими личными документами, отмечает источник ТАСС. Следователи начали проверку
Место происшествия (Фото: СК РФ)

В Москве-реке на севере столицы обнаружили тело президента компании Global Safe Group Дениса Щепетьева. Об этом сообщили РБК и ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Он был одет в деловой костюм, при нем был пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность», — сказал собеседник ТАСС.

Сын Щепетьева Николай подтвердил в разговоре с агентством смерть своего отца.

«Я не знаю, что именно случилось, но, к сожалению, его больше нет», — сказал он.

В главном управлении Следственного комитета по Москве уточнили, что на территории Левобережного района Москвы из реки извлекли тело мужчины 1971 года рождения. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. Ведомство проводит доследственную проверку.

Компания Global Safe Group, как следует из информации, размещенной на ее официальном сайте, занимается установкой систем защиты для компаний и личных домовладений. Щепетьев упоминается там как президент.

Авторы: Анна Трунина, Любовь Порываева
Теги: Москва
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