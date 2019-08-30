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Аналитики подсчитали накопления россиян на учебу детей
На образование сыновей копят 44% россиян, дочерей — 41%, говорится в исследовании Сбербанка. Средняя сумма накоплений на учебу составляет 300 тыс. руб. При этом за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На учебу сыновей копят чаще

В России родители чаще копят на образование сыновей, чем на образование дочерей, подсчитали в страховой компании «Сбербанк страхование жизни» (подготовленные ею данные есть у РБК). На сыновей копят 44% клиентов, 41% — на дочерей, а 15% откладывают деньги на учебу племянников или внуков.

Эти выводы сделаны на основе данных 40 тыс. клиентов, которые откладывали средства на образование при помощи программ накопительного страхования с конца августа 2018 года по конец августа 2019 года.

Делать на этой основе выводы о гендерном дисбалансе по накоплениям на образование не очень корректно, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова.

На этапе поступления в вузы ярко выраженного гендерного дисбаланса нет, соглашается заместитель директора Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Ирина Селиверстова. Девушек среди студентов даже немного больше — 52,6%, приводит данные она. В ходе обучения эта доля растет, потому что мальчики чаще бросают учебу или их отчисляют. Каждый пятый юноша (20,55%), поступивший на программу бакалавриата, не доходит до выпуска, в то время как среди девушек доля поступивших, но не закончивших программу бакалавриата составляет только 2%.

«Можно предположить, что семьям юношей чаще приходится рассматривать вариант с получением платного высшего образования, чем семьям, имеющим дочерей», — резюмировала Селиверстова.

В основном накопления на образование делают женщины

Средний срок, за который клиенты планируют накопить на образование детей, — десять лет, средняя желаемая сумма — 300 тыс. руб. Больше всего этот тип накоплений выбирали женщины в возрасте около 38 лет, говорится в исследовании.

Чаще всего на учебу копят родители из Москвы (более 5 тыс. клиентов, или 15%) и Московской области (почти 2,7 тыс., 8%), Краснодарского края (4%). В Ростовской и Свердловской областях примерно по одной тысяче соответствующих договоров (по 3% от общего количества).

Особенностей по сфере деятельности родителей, которые копят на обучение детей, авторам исследования выделить не удалось. Среди них менеджеры, бухгалтеры, работники образовательной сферы, продавцы, медработники, водители, домохозяйки и пенсионеры. Подавляющая часть клиентов — 84% — планируют накопить на образование 250–350 тыс. руб. Около 6% клиентов планируют отложить 350–450 тыс. руб., еще 6% — 450–550 тыс. руб. Женщины копят гораздо чаще мужчин, их доля — 72%.

Хасанова уверена: факт, что на образование детей копят матери, отражает сберегательное поведение населения в целом. «Гендерный признак является значимым фактором финансового поведения. Женщины более взвешенно распоряжаются финансами и чаще делают сбережения на лечение, на помощь детям и старость. Поэтому неудивительно, что чаще копят матери», — поясняет она.

Платный набор в вузах растет

Бюджетное финансирование высшего образования составляет 42,7%, подсчитал Центр мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования в рамках подготовки аналитического доклада о состоянии и тенденциях развития системы образования в России.

По данным Росстата, за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%. Стоимость обучения в МГУ по программам бакалавриата составляет более полумиллиона рублей, в Высшей школе экономики — от 350 тыс. до 770 тыс. руб. в год.

Согласно данным мониторинга ВШЭ для Минобрнауки, с 2011 года доля платного набора в головных вузах и их крупных филиалах постепенно растет — с 25,7 до 39,9%. В первую очередь это происходит за счет педагогических направлений (с 10% в 2011 году до 31% в 2018 году), гуманитарных направлений (с 47 до 69%), направлений, связанных с информатикой (с 7 до 27%). На бюджетные места в 2018 году по конкурсу ЕГЭ зачислены 291 тыс. человек, на платные — 200 тыс. человек.

В 2018 году на обучение российские семьи потратили 198,4 млрд руб. Из них 117,4 млрд руб. были потрачены на программы бакалавриата, а остальные — на специалитет и магистратуру, рассказала РБК Селиверстова. Трое из четырех бакалавров-платников (74,5%) поступают в вуз сразу же после окончания школы — семьи не берут дополнительное время для накопления и аккумуляции средств на обучение ребенка, замечает она.

Кредиты на образование, согласно официальной статистике, в 2018 году взяли всего 659 студентов. «Можно предположить, что семьи используют долгосрочную стратегию накоплений до момента поступления ребенка в вуз», — резюмирует Селиверстова.

Авторы: Полина Звездина, Юлия Старостина
Теги: сексизм, денежные накопления, Обучение, Сбербанк
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