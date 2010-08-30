Молодчиков на гостей "Торнадо" натравил шашлычник

Задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале "Торнадо" в Челябинской области. Им оказался владелец местной шашлычной-кафе, а не скинхеды, как сообщалось ранее. Информацию об этом передает "Эхо Москвы".

Как стало известно, виновник инцидента поссорился с посетителями своего заведения и решил отомстить им. В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивают следователи. Однако существуют и другие версии происшествия. Так, данная драка могла быть заказной и обусловленной политическими мотивами.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что на зрителей рок-фестиваля "Торнадо" у города Миасс в Челябинской области напало несколько десятков скинхедов. "Бритоголовые" ворвались на территорию лагеря, где проходило мероприятие, и начали избивать гостей и охрану. В результате инцидента пострадало, по разным данным, от 11 до 100 человек, никто не погиб. Милиции удалось задержать 15 человек, подозреваемых в нападении на гостей "Торнадо".