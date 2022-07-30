В США установили статую персонажам сериала «Во все тяжкие»

Статуя актеров Брайана Крэнстона и Аарона Пола, сыгравших главные роли в сериале «Во все тяжкие» (2008-2013), была торжественно представлена в в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где, по сценарию, происходило действие картины. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Церемонию открытия памятника посетили сами актеры, а также сценарист сериала Винс Гиллиган. Крэнстон и Пол изображены в качестве своих персонажей — Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

На церемонии также присутствовал и мэр Альбуркерке Тим Келлер. Он сказал, что сериал помог привлечь в город новые инвестиции. «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие», — сказал он.

Сериал «Во все тяжкие» повествует о школьном учителе химии Уолтере Уайта, который обнаруживает у себя рак. Чтобы накопить деньги на лечение и финансово обеспечить свою семью он вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает заниматься производством метамфитамина и вскоре становится крупнейшим наркоторговцем Альбукерке.

В 2014 году сериал был удостоен двух наград премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая мужская роль в телевизионной драме".