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Датский эксперт назвал преимущества России в сфере цифровизации

Нефть и газ способны послужить цифровой трансформации российских компаний, а командный характер политической системы может быть и плюсом, и недостатком, считает Штеффен Дамборг
Штеффен Дамборг
Штеффен Дамборг (Фото: athenas.dk)

В интервью РБК датский эксперт по цифровизации Штеффен Дамборг поделился своими взглядами на преимущества, которые есть у России с точки зрения цифровой трансформации.

«Одно, конечно, состоит в больших природных ресурсах. Доходы от их продажи можно было бы использовать для цифровизации компаний по всей стране», — считает Дамборг. Преимуществом является и крупный относительно большинства стран Европы размер внутреннего рынка: цифровая компания может сперва вырасти внутри страны, а уже затем начинать международную экспансию. Многие европейские фирмы такого преимущества лишены: «Компании, которая преуспела в Дании, чтобы стать крупной, еще нужно выходить на внешние рынки. Это трудно, международную экспансию проще осуществить, если вы уже гигант национального масштаба», — пояснил эксперт. Кроме того, иностранным фирмам на российском рынке трудно конкурировать с местными компаниями.

Определенные сильные стороны есть и у российской политической системы. Ее командный характер дает возможность намного проще принимать решения, куда и как следует развиваться различным отраслям.

«С другой стороны, именно такая политическая система может препятствовать необходимой трансформации экономики, — делает оговорку эксперт. — Система власти в стране благоприятствует крупным давно существующим компаниям, с которыми трудно соревноваться стартапам. Между гигантами и стартапами в России нет такой здоровой конкуренции, как в Кремниевой долине. То есть ваша политическая система может быть как преимуществом, так и недостатком».

Штеффен Дамборг — основатель датской консалтинговой компании DigitalConsult, которая консультирует крупнейшие медиахолдинги мира по вопросам цифровой трансформации, занимается разработкой и внедрением стратегий, цифровым преобразованием продуктов, услуг и каналов продаж. 20 лет занимал управленческие должности в крупнейших датских компаниях — JP/Politikens Hus, Handelsbanken, NRGi, TV 2, CBS, StartupLab, Divisionsforeningen и HåndboldLigaen.

Авторы: Илья Носырев, Максим Момот
Теги: цифровизация, Дания
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