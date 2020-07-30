Датский эксперт назвал преимущества России в сфере цифровизации

Нефть и газ способны послужить цифровой трансформации российских компаний, а командный характер политической системы может быть и плюсом, и недостатком, считает Штеффен Дамборг

Штеффен Дамборг (Фото: athenas.dk)

В интервью РБК датский эксперт по цифровизации Штеффен Дамборг поделился своими взглядами на преимущества, которые есть у России с точки зрения цифровой трансформации.

«Одно, конечно, состоит в больших природных ресурсах. Доходы от их продажи можно было бы использовать для цифровизации компаний по всей стране», — считает Дамборг. Преимуществом является и крупный относительно большинства стран Европы размер внутреннего рынка: цифровая компания может сперва вырасти внутри страны, а уже затем начинать международную экспансию. Многие европейские фирмы такого преимущества лишены: «Компании, которая преуспела в Дании, чтобы стать крупной, еще нужно выходить на внешние рынки. Это трудно, международную экспансию проще осуществить, если вы уже гигант национального масштаба», — пояснил эксперт. Кроме того, иностранным фирмам на российском рынке трудно конкурировать с местными компаниями.

Определенные сильные стороны есть и у российской политической системы. Ее командный характер дает возможность намного проще принимать решения, куда и как следует развиваться различным отраслям.

«С другой стороны, именно такая политическая система может препятствовать необходимой трансформации экономики, — делает оговорку эксперт. — Система власти в стране благоприятствует крупным давно существующим компаниям, с которыми трудно соревноваться стартапам. Между гигантами и стартапами в России нет такой здоровой конкуренции, как в Кремниевой долине. То есть ваша политическая система может быть как преимуществом, так и недостатком».