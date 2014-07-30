«Аэрофлот» отсудил у пассажира миллион рублей за драку на борту

"Аэрофлот" выиграл процесс у Владимира Рахимова, устроившего драку на борту самолета авиакомпании. Суд постановил выплатить в пользу перевозчика рекордный штраф – 1 млн руб., сообщает "Коммерсантъ".

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Рахимов устроил дебош на борту самолета, который летел из испанского Тенерифе в Москву. Сначала пассажир поругался со своей женой, а затем подрался с другими участниками полета, которые пытались его утихомирить.

Экипаж пришел к выводу, что инцидент может угрожать безопасности, и вернулся в Испанию, где передал авиадебошира местным властям. Компания в итоге понесла убытки и решила обратиться в суд.

Первый процесс в марте в районном суде завершился победой Рахимова, поскольку доказать его противоправное поведение так и не удалось. Авиакомпания подала апелляцию и добилась вынесения решения в свою пользу.

В ходе повторного заседания выяснилось, что суд изначально не принял во внимание состояние алкогольного опьянения у Рахимова, подтвержденное сотрудниками аэропорта в Тенерифе.

В "Аэрофлоте" судебный процесс назвали уникальным. "Ежегодно на авиалайнерах нашей компании происходят порядка тысячи пьяных дебошей, - заявили изданию в компании. - Как правило, нарушители отделываются штрафами в 500 руб. В суды мы обращаемся лишь в исключительных случаях".

До этого максимальная компенсация, полученная "Аэрофлотом" с авиадебошира, составляла чуть более 700 тыс. руб. Такую сумму Гагаринский райсуд Москвы взыскал в этом году с пассажира Андрея Криворучко, который хулиганил на рейсе Москва - Шанхай: самолет пришлось посадить в Новосибирске.