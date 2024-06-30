Умер сын помощника президента России Александр Калимулин
Умер студент первого курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калимулин, сообщили в пресс-службе вуза. Как уточнили «РИА Новости», речь идет о сыне помощника и начальника референтуры президента Дмитрия Калимулина.
По данным МГУ, Калимулин скончался 29 июня, причины смерти не названы. Прощание состоится 3 июля, информацию о времени и месте похорон пообещали опубликовать позднее.
Калимулин родился в Москве, был победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве, отметили в вузе. Там добавили, что в свободное от учебы время он играл на барабанах и занимался спортом.
Дмитрий Калимулин родился в Кемерово, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2001 году стал советником аппарата референтов президента, в 2004-м — референтом, а в 2008-м — начальником референтуры. С 2012 по 2018 год он возглавлял департамент по подготовке текстов публичных выступлений премьер-министра России, а в 2018-м стал помощником президента.
За время своей карьеры Калимулин-старший был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского и орденом Почета.
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