Проводник сошедшего поезда в Коми рассказал о первых минутах после аварии

В первые секунды после схода поезда с рельсов сложно осознать, что это может произойти «с такой мощью», поделился проводник одного из вагонов. Погибли три человека, 40 пострадали

Фото: sztproc / Telegram

В момент схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск ощущались резкие толчки, состав резко затормозил, рассказал «РИА Новости» проводник Михаил Омельченко. Его вагон не сошел с рельсов.

«Я подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал. Поезд остановился, я вышел в коридор, пассажиры — тоже», — сказал он.

По словам проводника, она сначала узнал у пассажиров, в порядке ли они, и попросил не переживать. Затем проводник вышел в тамбур и увидел, что несколько вагонов лежат на боку, он вышел с коллегой из вагона: «Первые две секунды не осознаешь, что с такой мощью может такое произойти». После этого, продолжил Омельченко, началась эвакуация пассажиров из вагонов.

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Катастрофа произошла вечером 26 июня на Северной железной дороге в Коми. Трое человек погибли, 40 пострадали. Всего в 14 вагонах находились 232 пассажира.

Очевидцы рассказывали, что пассажиры были вынуждены эвакуироваться самостоятельно. «МЧС приехали через два часа. Люди сами себя спасали и доставали из вагонов, разбивали окна. Девушку одну выкинуло в окно, не могли найти», — рассказала РБК дочь одного из пассажиров.

По словам друга одной из пассажирок, пассажиры сидели в уцелевших вагонах ночью несколько часов. «Всю ночь они сидели в уцелевших вагонах. Где-то в часа 3-4 их вроде забрали. Сейчас едут в поезде дальше. Наши воркутинские мужчины всех спасали до приезда МЧС в первые минуты аварии», — рассказал он.

Авария произошла из-за дождя, он повредил железнодорожное полотно, предположили в РЖД. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.