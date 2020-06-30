Умер сыгравший Сола Блума в «Одиннадцати друзьях Оушена» Карл Райнер

Он скончался в своем поместье в окружении семьи в возрасте 98 лет

Карл Райнер в роли Сола Блума (Фото: Warner Bros. Pictures)

Американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Карл Райнер, сыгравший роль Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 98 лет в США.

Об этом со ссылкой на сообщение его сына Роба Райнера сообщает издание Variety. Райнер умер от естественных причин в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении родных.

Райнер стал лауреатом девяти премий «Эмми». Он начал свою творческую карьеру в 1950-х годах. В начале 1960-х он создал «Шоу Дика ван Дайка» (The Dick Van Dyke Show), которое принесло ему пять «Эмми».

Как режиссер Райнер принял участие в создании множества комедий, в том числе «Придурок», «Весь я», «Лето напрокат», «Мертвые пледов не носят» и «Это старое чувство».

Он также снялся в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» и его сиквелах. Его часто приглашали на роли в сериалах и ситкомах, среди которых «Красотки в Кливленде», «Два с половиной человека» и «Парки и зоны отдыха».