Умер работавший в СССР и России чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон

Режиссеру было 70 лет. На его счету около двух десятков фильмов, в том числе «Ягуар» и «Агенты КГБ тоже влюбляются», снятые на «Мосфильме»

Себастьян Аларкон (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

На 71-м году жизни скончался чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон. Об этом РБК сообщила бывшая жена режиссера киновед Татьяна Яковлева.

«Он скончался от распространенной сейчас, к сожалению, болезни, у него было онкологическое заболевание. Прощание пройдет в Доме кино 4 июля в 11:00», — сообщила она.

Себастьян Аларкон (полное имя Себастьян Рамон Аларкон Рамирес) родился 14 января 1949 в Чили в городе Вальпараисо. Свое первое образование получил в киношколе при Университете Чили. В 1971 году за государственный счет был отправлен в Москву, где поступил во ВГИК. После госпереворота в Чили в 1973 году решил остаться в СССР.

Его фильм «Ночь над Чили», снятый в 1977 году на киностудии «Мосфильм», удостоился специального приза за режиссерский дебют на X Московском кинофестивале.

В конце 1990-х годов режиссер вернулся на родину, но продолжил сотрудничать с российским кинематографом. На его счету около двух десятков фильмов. Среди них — «Ягуар» (1986 год), «Испанская актриса для русского министра» (1990 год), «Агенты КГБ тоже влюбляются» с Арменом Джигарханяном и Леонидом Куравлемым (1991 год), «Шрам. Покушение на Пиночета» (1996 год). Нередко выступал сценаристом, художником и даже композитором к своим фильмам.