Япония впервые за 30 лет возобновит китобойный промысел

На коммерческую охоту на китов в Японии действовал мораторий, принятый Международной комиссией по промыслу китов. Теперь японские власти решили покинуть эту организацию

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Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC), членом которой она была на протяжении более 60 лет. Теперь японские власти, пишет Kyodo, планируют возобновить коммерческую охоту на китов. Это в Японии было запрещено более 30 лет.

Решение, поясняет агентство, было принято после того, как последнее предложение Токио возобновить китобойный промысел было отклонено на ежегодном совещании IWC в сентябре прошлого года. После этого Япония пригрозила тем, что покинет международную организацию, в которой до сих пор нет единства мнений относительно коммерческой охоты на китов: некоторые ее члены выступают за китобойный промысел, некоторые — против, другие время от времени поддерживают то ту, то иную сторону.

Комментируя сложившуюся ситуацию, генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга отметил, что отказ стран-членов IWS поддерживать в сентябре прошлого года предложение Токио «обнаружило тот факт, что в организации странам с различными взглядами невозможно даже пытаться сосуществовать вместе». О планах покинуть организацию Япония заявила в декабре прошлого года, чем вызвала критику со стороны «Гринпис» и ряда таких членов IWC, как Австралия и Новая Зеландия.

Международная комиссия по промыслу китов была основана в 1948 году. Изначально она состояла из стран, которые поддерживали китобойный промысел. Целью этой организации было обеспечить «надлежащее сохранение запасов китов и, таким образом, сделать возможным упорядоченное развитие китобойного промысла». Однако впоследствии к IWC стало присоединяться все больше стран, которые выступали против коммерческой охоты на китов. Япония была членом этой организации с 1951 года.