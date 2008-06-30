В Калифорнии прошли соревнования по дог-серфингу

В минувшую субботу на калифорнийском курорте Loews Coronado Bay Resort прошло третье ежегодное соревнование по серфингу, отличающееся от всех остальных тем, что участие в нем принимают не люди, а собаки.

Дог-серфинг, организованный курортом Сан-Диего в благотворительных целях, проводился в трех категориях: среди небольших собак весом до 18 килограммов, среди крупных собак тяжелее 18 килограммов, отдельная часть конкурса была посвящена совместному катанию четвероногих любимцев и их хозяев.

Необычное, а, главное, очень веселое мероприятие с каждым годом привлекает все больше и больше участников. Если в прошлом году их было около сорока, то в этом побороться за титул чемпиона явились 60 собак. Победителями в разных категориях стали испанский спаниэль ТиДжей, черный лабрадор Столи, а также пес по кличке Зои породы Джек Рассел Терьер вместе со своими хозяевами Скоттом и Тайлер Чэндлер.

Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Modest Need Foundation, занимающийся борьбой с бедностью.