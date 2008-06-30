Авиакатастрофа в Судане: погибли российские пилоты

В Судане потерпел крушение грузовой самолет Ил-76. Все 4 члена экипажа погибли, об этом Associated Press сообщили представители пресс-службы гражданской авиации. По предварительным данным, все члены экипажа воздушного судна являлись гражданами России. Ранее сообщалось о том, что погибли 2 члена экипажа.

По сообщениям местных СМИ, перед падением самолет задел опору линии электропередачи, однако не исключается, что это произошло уже после того, как воздушное судно начало падать. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Инцидент произошел примерно в 1 км от аэропорта в Хартуме. Самолет, принадлежавший частной суданской авиакомпании Ababiel, направлялся в г.Джуба.

Добавим, что это за последние дни уже третья авиакатастрофа в этой африканской стране. Так, 28 июня стало известно о падении самолета Ан-12, на борту которого находились 8 человек. Первоначально говорилось о том, что среди погибших в результате крушения могут быть граждане РФ. Однако позже стало известно, что на борту были четверо граждан Украины и один – Армении, все они погибли. По словам генерального директора службы гражданской авиации Судана, причиной крушения самолета стали "плохие погодные условия".

Днем ранее на юге Судана потерпел крушение еще один самолет. Сначала также поступили сведения, что на борту могли находиться двое россиян, но позже МИД РФ опроверг эту информацию. Как стало известно, на борту разбившегося самолета находился 21 человек, в том числе министр обороны Южного Судана Доминик Дим. Помимо главы оборонного ведомства, среди пассажиров самолета находился еще и экс-министр Южного Судана. По неподтвержденным данным, оба погибли.

Самолет Beachcraft 1900 авиакомпании South Sudan Air Connection следовал из г.Вау (провиниция Вау-эхр-Базаль) в административный центр Экваториальной провинции г.Джуба. Неясно, есть ли выжившие в авиакатастрофе.

Южный Судан - автономный регион на юге Судана, с собственным правительством, на протяжении многих лет борющийся за независимость и отделение от северной части страны. Конфликт имеет религиозную подоплеку: основную часть населения Южного Судана (по разным данным, от 8,5 млн до 15 млн человек) составляют африканцы, исповедующие либо христианство, либо традиционные местные религии. Северная часть Судана заселена преимущественно арабами-мусульманами.