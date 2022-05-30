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Общество ,  
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КС признал незаконным запрет адвокатам проходить в здания МВД с телефоном

Суд рассмотрел жалобу адвоката, которого не пускали в саратовское ГУ МВД со смартфоном, ссылаясь на внутренний документ. Суд не нашел в законе о полиции запрещающей пронос телефона нормы и не увидел оснований для запрета на вход
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Конституционный суд признал незаконным запрет проходить в здания МВД с мобильным телефоном с функциями фото- и видеофиксации и доступом в интернет, говорится в его сообщении.

«Закон «О полиции» не содержит норм, прямо запрещающих адвокатам проходить в здания ОВД с мобильными телефонами, имеющими указанные технические функции. Из этого следует, что оспоренная норма не может служить основанием для запрета прохода адвокатов в связи с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве в административные здания органов внутренних дел с мобильным телефоном», — говорится в постановлении КС.

При этом суд счел, что такое толкования нормы закона о полиции не мешает должностным лицам определять возможность использования функций телефона, в том числе аудио- и видеофиксации, при предварительном расследовании.

Жалобу в КС подал адвокат Иван Фролов. Ему неоднократно запрещали вход в здания ГУ МВД по Саратовской области с мобильным телефоном с камерой и функцией выхода в интернет. Согласно материалам КС, запрет обосновывали пунктом инструкции о пропускном режиме в административных зданиях и на охраняемых объектах главка.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Адвокат обратился в Кировский районный суд Саратова, чтобы оспорить запрет на проход в здания ГУ МВД с телефоном, однако инстанция не удовлетворила его требования, сославшись на установленный инструкцией запрет. Это решение отменила апелляционная инстанция, которая указала, что запрет на пронос смартфона установлен не федеральным законом, а инструкцией для служебного пользования. Однако решение апелляционного суда отменил кассационный суд, который также отказал в передаче жалобы на рассмотрение в коллегию по административным делам Верховного суда.

Сам Фролов считает, что запрет на пронос телефонов противоречит Конституции и позволяет должностным лицам МВД «на основании не опубликованных для всеобщего сведения ведомственных правовых актов, изданных с пометкой «Для служебного пользования», запрещать адвокатам проход для оказания юридической помощи гражданам».

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Конституционный суд адвокаты полиция мобильный телефон
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