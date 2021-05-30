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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Египта решили снять ограничения на работу ресторанов и магазинов

Послабления начнут действовать с 1 июня. Ограничения были введены в начале мая, а полторы недели назад их продлили до конца месяца
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Власти Египта приняли решение снят ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Египта решило ввести послабления с 1 июня. С этого дня пункты общепита и магазины смогут вернуться к режиму работы по летнему расписанию, то есть до полуночи.

Кабмин Египта 6 мая объявил о введении ограничений в работе магазинов и кафе, обязав их закрываться в 21:00 по каирскому времени (22:00 мск). Ограничительные меры действовали до 21 мая, однако были продлены до конца месяца. В дни религиозных праздников, которые выпали на середину месяца, в стране также были закрыты парки и общественные пляжи. Исключение было сделано лишь для туристических курортных зон.

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Аэропорт курорта Шарм-эль-Шейх

Как отмечает агентство, доходы от туризма, которые существенно влияют на государственную казну, упали на 70% в 2020 году из-за пандемии. На туризм ежегодно приходится до 15% ВВП страны.

Помимо снятия ограничений, египетское правительство сообщило о намерениях вакцинировать всех жителей двух курортов — Хургады и Шарм-эш-Шейха. В кабмине отметили, что вакцинация сотрудников всех отелей, расположенных в мухафазах Южный Синай и Красное море, уже завершено.

По официальным данным, в Египте COVID-19 обнаружили у 260,6 тыс. человек, из которых 15 тыс. скончались. Вместе с тем, как отмечает Reuters, египетские чиновники и эксперты заявляют, что реальное количество заражений намного выше, но это не отражено в правительственных данных из-за низких показателей тестирования.

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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Египет ограничения коронавирус COVID-19 пандемия рестораны магазины
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
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